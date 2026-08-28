Serán diez los deportistas del Club Andino Esquel quienes participarán en el Campeonato de Esquí

El certamen continental se llevará a cabo desde el 31 de agosto al 5 de septiembre. La llegada de decenas de competidores, instructores y familias de Argentina, Chile, España y Guatemala generará un importante movimiento económico y turístico para toda la región cordillerana. Entrevista a Julián Techera, director de las Escuelas de Esquí del CAE. Ya conocemos a los 10 esquiadores locales.

Un grupo de 10 jóvenes esquiadores del Club Andino Esquel (CAE) se prepara para ser protagonista de una cita histórica: tras 15 años de espera, el Campeonato Internacional Patagónico de Esquí regresa al Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

Los deportistas locales que representarán a Esquel en las categorías U14 y U16 ante los mejores exponentes del continente son: Francisca Lambert, Bernarda García Badiola, Clara Petriz, Benjamín Neira, Federica Dromaz De Bernardi, Francisca Manzanel Caveri, Juliana Inés Mateo, Remigio González Moreno, Lorenzo Lambert Morello y Pedro Morales.

El equipo estará guiado por los entrenadores del CAE Marcelo Arza, Diego Neira y Diego Mohr Bell, en lo que promete ser un desafío competitivo y formativo de máxima exigencia.

INYECCIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA PARA LA REGIÓN CORDILLERANA

Más allá del plano deportivo, el evento marcará un impacto muy positivo para Esquel y las localidades vecinas. La llegada masiva de delegaciones de diversos puntos de Argentina y Chile, sumadas a los equipos invitados de España y Guatemala, movilizará a cientos de visitantes entre atletas, instructores y familiares.

En diálogo con Radio Nacional, Julián Techera, director de las Escuelas de Esquí del CAE, destacó el valor del turismo deportivo para la zona:

"Genera movimiento en la ciudad, ocupación en lo que es hotelería, cabañas y restaurantes. Van a venir muchos padres y acompañantes, así que para la ciudad le viene muy bien".

El campeonato arrancará el lunes 31 de agosto con las jornadas de pruebas libres y reconocimiento de pista, dando paso a la competencia oficial del martes 1 al sábado 5 de septiembre. Los atletas se medirán en las disciplinas de Súper Gigante, Slalom Gigante, Slalom y Esquí de Fondo.

"Es el campeonato más importante de Sudamérica en lo que respecta al esquí alpino. Juntar tantos clubes, tanta gente y tantos chicos lo hace de una gran magnitud e importancia", explicó Techera.

Sobre la responsabilidad y el orgullo que representa para el club volver a ser anfitrión, el dirigente agregó:

"Es la capacidad que tenemos para llevar adelante semejante carrera. Vamos a estar a la altura de demostrar la organización que tenemos. Es un orgullo poder contar de nuevo con el campeonato acá en La Hoya y en Esquel".

Para llevar adelante un certamen de esta envergadura, el Club Andino Esquel desplegará una logística que involucra a más de 50 personas entre instructores, dirigentes y familias colaboradoras. Asimismo, la escuela de esquí del club atraviesa un momento de consolidación, albergando en la actualidad a más de 50 chicos disfrutando de la montaña y el refugio.