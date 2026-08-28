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Por Redacción Red43

Esquel fue sede de una jornada de Chubut Crece por el Mes de las Infancias

La jornada incluyó trámites de documentación, controles de vacunación y nutrición, además de actividades educativas para niños y sus familias.
Por Redacción Red43

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La ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, participó en Esquel del cierre de la primera etapa del programa Chubut Crece, una iniciativa que articula a distintos organismos provinciales para acercar servicios y actividades a las localidades.

 

“Bueno, desde el gobierno hemos lanzado el plan Chubut Crece, donde diferentes organismos del Estado Provincial coordinamos actividades y llegamos a una localidad”, explicó Papaiani.

 

En el caso de Esquel, destacó que la iniciativa permitió acercar diferentes prestaciones a niños y sus familias. “En este caso, el intendente tuvo mucha intención de que se haga en la localidad de Esquel, donde se llega con posibilidad de hacer la documentación para los niños y sus familias”, señaló.

 

El programa también contempla controles de vacunación y nutrición, además de actividades vinculadas a contenidos educativos.

 

“Hay actividades de control de vacunación, de control de nutrición y también se hace hincapié en los contenidos educativos”, detalló la ministra.

 

Papaiani explicó que Chubut Deportes, Lotería y la Fundación del Banco acompañan la iniciativa, que tuvo su cierre de esta primera etapa en el CAF de Esquel, en el marco del Mes de las Infancias.

 

“Y hoy estamos culminando esta primera etapa en el marco del mes de las infancias acá en el CAF de Esquel”, indicó.

 

Sobre el espacio elegido para el cierre, destacó el trabajo que desarrolla con niños y niñas de distintos barrios y también con personas mayores.

 

“Realmente se ha transformado en un verdadero centro de acción familiar y bueno, consideramos que este era el lugar ideal para culminar esta etapa de encuentros en el marco del mes de las infancias”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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