Provincia fortalece la prevención de estafas digitales y promueve el cuidado de datos personales

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, lleva adelante una campaña de difusión y concientización destinada a brindar herramientas para prevenir estafas digitales y promover un uso más seguro de las plataformas y servicios online.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, pone el foco en una de las principales herramientas para proteger la información personal: la creación y el cuidado de contraseñas seguras.

A través de contenidos informativos difundidos en redes sociales, se brindan recomendaciones para evitar claves de fácil identificación, incorporar combinaciones de letras, números y signos, y no repetir la misma contraseña en diferentes cuentas.

Recomendaciones

La campaña también advierte sobre los riesgos del phishing, una modalidad de engaño mediante la cual los usuarios pueden recibir correos electrónicos, mensajes o comunicaciones falsas que buscan obtener información personal o credenciales de acceso.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la importancia de no compartir contraseñas con terceros, evitar anotarlas en lugares visibles, no almacenarlas de manera insegura y activar la verificación en dos pasos como una medida adicional de protección.

Información para prevenir

El director de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, Julio César Stolz, destacó la importancia de acercar este tipo de información a la ciudadanía: “Hoy una gran parte de nuestras actividades cotidianas pasa por entornos digitales. Por eso, conocer cómo proteger nuestros datos y reconocer posibles intentos de engaño es una herramienta fundamental para prevenir estafas y ejercer nuestros derechos de manera más segura”, señaló.

Desde el organismo provincial remarcaron que la prevención y el acceso a información clara son fundamentales para reducir los riesgos frente a las distintas modalidades de fraude que circulan en internet.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Chubut, en línea con las políticas promovidas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a fortalecer la educación ciudadana, la prevención y la protección de los derechos de los consumidores en toda la provincia.

R.G