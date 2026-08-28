El Gobierno busca reducir el Plan Calor con obras y conexiones de servicios

La ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia para avanzar hacia soluciones definitivas para las familias que actualmente reciben asistencia a través del Plan Calor.

“La mirada respecto al Plan Calor siempre fue una mirada estratégica de llegar con soluciones definitivas a las familias, sabiendo que esta ayuda del Plan Calor es momentánea, es paliativa”, explicó.

En ese sentido, señaló que el objetivo es aprovechar las obras estratégicas gestionadas por el gobernador Ignacio Torres para avanzar con la factibilidad y conexión de servicios en distintas localidades.

“Nos hemos planteado, en función de las obras estratégicas que ha gestionado el gobernador Ignacio Torres, la factibilidad de servicios e ir llegando a esas localidades con conexiones, como ha ocurrido acá en Esquel”, sostuvo.

Papaiani remarcó que estas obras permitirán disminuir progresivamente la necesidad de asistencia. “Lo que indefectiblemente va a generar una disminución del Plan Calor, que es un poco lo que esta gestión de gobierno busca”, afirmó.

La funcionaria indicó que durante este año ya se redujeron los montos destinados al programa y anticipó que el impacto de las obras ejecutadas podrá observarse con mayor claridad en la próxima implementación.

“Ya este año disminuimos bastante los montos, pero sí es real que se han puesto en marcha obras y ha habido inauguraciones que se han llevado incluso durante estos meses, así que seguramente ese impacto lo vamos a ver en el nuevo Plan Calor del 2027”, explicó.

Por otra parte, Papaiani destacó el trabajo articulado que se mantiene durante todo el año para atender situaciones extraordinarias vinculadas a las condiciones climáticas.

“Nosotros tenemos una mesa que trabaja con eventos extraordinarios durante todo el año. Seguimos de cerca todo lo que es el pronóstico y, por supuesto, aquellos sucesos que muchas veces por fuera del pronóstico suceden en algunos lugares de la provincia”, señaló.

En este esquema participan distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios. “Trabajamos con Vinculación Ciudadana, el Ministerio de Seguridad, Vialidad, Infraestructura, nosotros, para llegar a acompañar”, indicó.

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto realizado en Esquel y otras localidades para anticiparse a posibles emergencias durante las distintas temporadas del año.

R.G