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Por Redacción Red43

“Agua Quemada” llega a Esquel con una función este viernes

La obra, protagonizada y escrita por Jairo Bedoya y dirigida por Darío Castro, se presentará este viernes 28 de agosto a las 21:00 horas en El Jardín Teatro Laboratorio.
Por Redacción Red43

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Este viernes 28 de agosto, a las 21:00 horas, se presentará en Esquel la obra teatral “Agua Quemada”, una propuesta que tendrá como protagonista y responsable de la dramaturgia a Jairo Bedoya, bajo la dirección de Darío Castro.

 

 

 

La función se llevará a cabo en El Jardín Teatro Laboratorio, espacio destinado al desarrollo y presentación de propuestas teatrales y culturales en la ciudad.

 

Las personas interesadas en asistir pueden realizar sus reservas comunicándose al (2945) 557251.

 

 

 

 

R.G

 

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