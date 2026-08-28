“Agua Quemada” llega a Esquel con una función este viernes

Este viernes 28 de agosto, a las 21:00 horas, se presentará en Esquel la obra teatral “Agua Quemada”, una propuesta que tendrá como protagonista y responsable de la dramaturgia a Jairo Bedoya, bajo la dirección de Darío Castro.

La función se llevará a cabo en El Jardín Teatro Laboratorio, espacio destinado al desarrollo y presentación de propuestas teatrales y culturales en la ciudad.

Las personas interesadas en asistir pueden realizar sus reservas comunicándose al (2945) 557251.

R.G