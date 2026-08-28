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28 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Anuncian lluvia y frío para el último fin de semana de agosto

Después de una semana marcada por las lluvias, el viernes mantiene el escenario invernal en la Comarca Andina. El fin de semana también tendrá momentos húmedos, aunque la evolución del domingo puede cambiar el panorama.
Por Redacción Red43

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La última semana de agosto llega a su fin con una postal que ya se volvió habitual en la Comarca Andina. Después de varios días con lluvias, el viernes mantiene el ambiente invernal y todavía habrá precipitaciones intermitentes, mientras que el fin de semana presentará algunos cambios.

 

Durante las primeras horas de este viernes, las temperaturas se ubican alrededor de los 4° y 5°, con cielo muy cubierto y lluvias que aparecen de manera intermitente. La mañana continuará fría y húmeda, aunque sin un descenso térmico marcado.

 

Hacia el mediodía la temperatura irá en ascenso y podría alcanzar los , para llegar a unos 7° durante la primera parte de la tarde, que aparece como el momento más agradable dentro de una jornada que seguirá teniendo presencia de precipitaciones.

 

 

El viento, en tanto, no será el principal protagonista. Se mantendrá entre leve y moderado, aunque las ráfagas podrían acercarse a los 30 km/h en distintos momentos.

 

La lluvia sigue, pero también hay cambios

La evolución de los próximos días muestra que la humedad todavía no se retira de la Comarca Andina.

 

El sábado volverán a aparecer lluvias y nevadas en el pronóstico, especialmente durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde las precipitaciones podrían presentarse nuevamente en forma de lluvia. Los registros horarios mantienen temperaturas bajas durante la madrugada, pero luego muestran un ascenso que llevaría la tarde hasta alrededor de .

 

 

La isoterma de 0° se moverá aproximadamente entre los 960 y 1200 metros, por lo que las condiciones serán diferentes según la altura. Las precipitaciones de nieve tendrán mayor posibilidad en zonas elevadas, mientras que en las localidades y áreas más bajas predominará la lluvia.

 

El domingo será el día que presente el cambio más interesante del fin de semana. La primera parte de la jornada aparece con menor probabilidad de precipitaciones, pero hacia la tarde volverían la lluvia y las nevadas en altura. Además, el descenso de la isoterma durante la noche del domingo hace que la situación pueda volverse más invernal a medida que avance el día, con temperaturas que también comenzarán a bajar.

 

Así, el último fin de semana de agosto todavía tendrá bastante del invierno que acompañó a la Comarca Andina durante los últimos días, aunque con una evolución que no será idéntica entre el sábado y el domingo.

 

 

O.P.

 

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