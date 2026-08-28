Esquel tendrá un viernes mayormente nublado y con ráfagas de hasta 59 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 28 de agosto una jornada mayormente nublada en Esquel, con temperaturas que oscilarán entre -1°C y 7°C.

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura será de alrededor de 2°C, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la mañana, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta -1°C. El viento del oeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde se mantendrán las condiciones de cielo mayormente nublado, con una máxima prevista de 7°C y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 5°C y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h. No se esperan precipitaciones durante este período.

R.G