Una perrita quedó atrapada a varios metros de altura y tuvieron que rescatarla con cuerdas

Una perrita quedó atrapada durante la tarde del miércoles sobre un balcón natural, a varios metros de altura, en el sector del socavón del basurero de Lago Puelo. Al escuchar sus ladridos, dieron aviso a Bomberos Voluntarios, que desplegó una dotación para realizar el rescate.

La situación presentaba una dificultad particular por las condiciones del terreno. Luego de evaluar el lugar, el personal decidió utilizar técnicas de cuerdas para poder llegar hasta donde se encontraba el animal sin exponerse a una zona inestable.

Rescate con cuerdas

Los bomberos descendieron de manera segura hasta el balcón natural y lograron alcanzar a la perrita. Una vez allí, la aseguraron con cintas y comenzaron la maniobra para elevarla nuevamente junto con la dotación hasta alcanzar terreno firme.

La perrita estaba asustada y presentaba algunas lastimaduras. Una vez fuera de la zona de riesgo, fue contenida por el personal para su resguardo.

Desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo señalaron que se trató de una alarma poco habitual, que requirió una maniobra diferente a las intervenciones que acostumbran debido a la altura y a la inestabilidad del terreno.

El operativo permitió finalmente poner a salvo al animal, que había quedado sin posibilidades de abandonar por sus propios medios el lugar donde se encontraba atrapado.

O.P.