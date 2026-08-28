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Por Redacción Red43

Accesos a Esquel y rutas vecinas: transitar con máxima precaución

Vialidad detalló el estado de los accesos a Esquel, La Hoya y Trevelin, así como de la Ruta 40 y la 259. Piden circular con precaución por heladas matinales, calzadas húmedas y equipos en la traza. 
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional y la Zona Operativa Noroeste informaron el parte diario de transitabilidad para este viernes 28 de agosto de 2026, detallando las condiciones en las rutas principales y los accesos a Esquel y sus alrededores, donde se solicita transitar con precaución debido a la presencia de heladas matinales, calzadas húmedas y equipos viales trabajando.

 

En cuanto a los accesos directos a Esquel, el tramo pavimentado que va desde la ciudad hasta el fin del pavimento registra ruta transitable con precaución por heladas, al igual que el sector no pavimentado que continúa hacia La Hoya. Situación similar se presenta en el acceso a la Laguna La Zeta y en los caminos hacia los núcleos rurales cercanos, como el acceso a Lago Rosario y Sierra Colorada, los cuales se encuentran transitables con precaución por bajas temperaturas. Por su parte, el acceso pavimentado que conecta la Ruta Nacional N° 40 con Trevelin (RP 71 y RP 49) también se encuentra transitable con precaución debido a las heladas.

 

En cuanto a las rutas principales de la región cordillerana, la Ruta Nacional N° 40 en el tramo Esquel - Tecka presenta calzada normal, húmeda y con sectores con presencia de sal, además de equipos viales distribuyendo material y banquinas húmedas con barro en algunos tramos. Hacia el norte, el tramo que une Esquel con El Bolsón se encuentra húmedo por lluvias y con banquinas inestables. En el corredor de la Ruta Nacional N° 259, que vincula Esquel con Trevelin y el límite con Chile, se reporta calzada húmeda y precaución por la presencia de equipos viales operando en la zona.

 

Desde los organismos viales recuerdan circular a baja velocidad, mantener distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando sobre las trazas.

 

 

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