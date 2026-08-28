°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EQS
28 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Inician los trabajos de renovación en el Aeropuerto de Esquel

Aeropuertos Argentina dará inicio a los trabajos de readecuación en el predio del aeropuerto local. Desde el municipio solicitan a los propietarios que retiren los vehículos estacionados en el lugar. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel comunicó que Aeropuertos Argentina comenzará en breve con las tareas de remodelación y optimización de la playa de estacionamiento del Aeropuerto de Esquel. El proyecto busca mejorar el ordenamiento del tránsito y brindar una mayor comodidad a los pasajeros, vecinos y a todas las personas que concurren a la terminal aérea.

 

Esta intervención contempla una primera etapa dentro del plan de ampliación de la infraestructura aeroportuaria local. La concreción de los trabajos responde a las gestiones que llevaron adelante el gobierno de la provincia del Chubut y el municipio esquelense ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

 

De cara al arranque operativo de las cuadrillas, las autoridades solicitaron de manera urgente a los propietarios de los vehículos que se encuentran actualmente dentro del predio que procedan a su retiro a la mayor brevedad. Del mismo modo, se pidió la colaboración de allegados o familiares que puedan contactar a los titulares de las unidades que permanecen en el sector.

 

La liberación total del espacio resulta indispensable para el despliegue de las maquinarias y el correcto desarrollo de los trabajos programados, los cuales permitirán elevar la operatividad y la calidad de los servicios en uno de los puntos de conectividad centrales para la ciudad y la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 A 16 años de la tragedia del Cerro Cocinero, una historia que sigue presente en la montaña
2
 Eclipse lunar en Esquel: a qué hora mirar el cielo para ver la “Luna de Sangre”
3
 Chubut: cayó desde un segundo piso mientras festejaba la eliminación de River
4
 Piden 4 años de prisión para el enfermero condenado por sustraer morfina del Hospital de Esquel
5
 Pusieron un candado en una tranquera y dejaron a vecinos sin poder llegar a sus casas
1
 Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?
2
 Conexión en la ciudad: los lugares con servicio de internet libre habilitado
3
 Amenaza en la Escuela 210: "Los docentes estaban asustados"
4
 La Municipalidad de Esquel convoca a la contratación de camiones con batea
5
 Trevelin: capacitaciones para emprendedores y prestadores turísticos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -