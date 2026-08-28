Inician los trabajos de renovación en el Aeropuerto de Esquel

La Municipalidad de Esquel comunicó que Aeropuertos Argentina comenzará en breve con las tareas de remodelación y optimización de la playa de estacionamiento del Aeropuerto de Esquel. El proyecto busca mejorar el ordenamiento del tránsito y brindar una mayor comodidad a los pasajeros, vecinos y a todas las personas que concurren a la terminal aérea.

Esta intervención contempla una primera etapa dentro del plan de ampliación de la infraestructura aeroportuaria local. La concreción de los trabajos responde a las gestiones que llevaron adelante el gobierno de la provincia del Chubut y el municipio esquelense ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

De cara al arranque operativo de las cuadrillas, las autoridades solicitaron de manera urgente a los propietarios de los vehículos que se encuentran actualmente dentro del predio que procedan a su retiro a la mayor brevedad. Del mismo modo, se pidió la colaboración de allegados o familiares que puedan contactar a los titulares de las unidades que permanecen en el sector.

La liberación total del espacio resulta indispensable para el despliegue de las maquinarias y el correcto desarrollo de los trabajos programados, los cuales permitirán elevar la operatividad y la calidad de los servicios en uno de los puntos de conectividad centrales para la ciudad y la región.

EBW