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28 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Conexión en la ciudad: los lugares con servicio de internet libre habilitado

El municipio avanza con la instalación de antenas de WiFi libre en plazas, complejos deportivos y dependencias públicas. La red busca facilitar la comunicación y el acceso a información. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Modernización del Estado, avanza con la instalación de puntos de WiFi libre en diferentes espacios públicos de la ciudad. La iniciativa fue posible a partir de las gestiones orientadas a la llegada de la fibra óptica a la localidad, infraestructura disponible desde el inicio de la actual gestión municipal.

 

Durante los últimos días se desplegaron antenas y equipamiento para brindar conectividad en la Plaza del Cielo, la plaza del barrio Jorge Newbery, la Terminal de Ómnibus, el Gimnasio Municipal, la Residencia Deportiva y el Skatepark Municipal. Asimismo, durante este fin de semana quedará operativo el servicio en la Plaza San Martín.

 

 

 

Sobre los trabajos realizados, el intendente Matías Taccetta señaló: "Queremos que la tecnología esté al servicio de los vecinos y que puedan acceder a internet de manera libre en distintos espacios públicos. Es una herramienta que facilita la comunicación, el acceso a información y también genera mejores condiciones para quienes visitan nuestra ciudad".

 

 

 

En esa línea, el jefe comunal remarcó que la medida se integra a un esquema enfocado en la incorporación de recursos tecnológicos en la gestión comunal. "La modernización del Estado también significa mejorar los servicios que ofrecemos en cada espacio público. Estamos incorporando conectividad de manera progresiva y vamos a seguir sumando nuevos puntos para que cada vez más vecinos puedan acceder a este servicio", agregó Taccetta.

 

El plan de trabajo prevé continuar durante los próximos días con el montaje de infraestructura para habilitar el acceso a internet en el Paseo de la Cascada y en el Natatorio Municipal Nº 2 de cara a su apertura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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