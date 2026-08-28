El muñeco de nieve celebra a la Escuela n°112 en su centenario

El muñeco de nieve de Esquel, emplazado junto a la rotonda de avenidas Perón y Ameghino, es un termómetro de las actividades e intereses de nuestra comunidad.

En medio de las lluvias, amaneció con regalos y un cartel dedicado a la Escuela n°112.

El centenario de la institución comienza a celebrarse en septiembre y a días de las primeras actividades, que convocan no solo a quienes están actualmente habitando el espacio educativos, sino a la comunidad que se ha formado, trabajo o estado en relación con sus propuestas durante todo este siglo.

La agenda del Centenario

- 30 de agosto: Caminata aeróbica y carrera inclusiva. Participarán todos los niños de la escuela junto a corredores y caminantes de Esquel.

-1° de septiembre: acto formal en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la escuela a las 12:30 horas, donde se descubrirán placas conmemorativas con la presencia de autoridades e invitados especiales.

- 6 de septiembre: Festival de Danzas. La propuesta busca recuperar el espíritu folclórico que caracterizó a la escuela, con chacareras y danzas típicas de los actos de antaño.

- 11 de septiembre: Mega feria. Convocatoria abierta a feriantes, manualeros y artesanos de Esquel.

- 19 de septiembre: Agasajo para las mujeres de los barrios Ceferino y Matadero. Habrá té-bingo y sorteos.

- 21 de septiembre: Agasajo para los estudiantes por su día.

Además, invitan a realizar la plantación de 100 arboles, todas actividades para las que cuentan con quien quiera participar y acercarse a la centenaria insttitución.

SL