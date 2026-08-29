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Por Redacción Red43

Hoy en Aldea Escolar: una jornada para plantar árboles y conocer especies nativas

La actividad busca reunir a la comunidad alrededor de una propuesta de conservación. Qué se podrá hacer y dónde será la jornada.
Por Redacción Red43

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Este sábado 29 de agosto se realizará una jornada abierta a la comunidad en Aldea Escolar, en el marco del Día del Árbol. La propuesta tendrá como eje la plantación de especies nativas y el acercamiento al trabajo de producción y conservación de flora de la región.

 

La actividad se desarrollará en el Vivero del Campo Experimental Agroforestal Trevelin del INTA y será organizada conjuntamente por el Parque Nacional Los Alerces, el INTA y el CECAIN.

 

Una propuesta para conocer y plantar especies nativas

 

Durante la jornada se llevará adelante una plantación comunitaria de árboles, arbustos y herbáceas nativas. Además, quienes participen podrán conocer cómo se realiza la propagación y viverización de estas especies.

 

Otro de los puntos estará relacionado con los cuidados que requieren las plantas después del repique y durante las diferentes etapas de crecimiento, acercando a los participantes a las tareas necesarias para producir y conservar flora nativa.

 

La propuesta está destinada a vecinos y vecinas de Aldea Escolar, integrantes de la comunidad educativa y público en general.

 

 

Cómo participar

 

 

La jornada es gratuita y no requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden acercarse directamente al vivero para participar de las actividades.

 

Desde la organización también recomendaron llevar pala o azada, en caso de contar con estas herramientas, para colaborar con la plantación.

 

La actividad se realizará este sábado 29 de agosto en el Vivero del Campo Experimental Agroforestal Trevelin del INTA, en Aldea Escolar.

 

 

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