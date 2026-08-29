Néstor González abrió el encuentro de la UCR en Esquel y pidió “mirar hacia el interior”

Néstor González fue el encargado de abrir este sábado el encuentro de la Unión Cívica Radical de Chubut en Esquel, donde se desarrolla una jornada clave para definir la nueva conducción provincial y el rumbo político del partido.

Durante su discurso de apertura, el dirigente destacó el esfuerzo de los afiliados que llegaron desde distintos puntos de la provincia y remarcó la importancia de mantener una estructura partidaria cercana a las localidades.

“Porque muchos han recorrido largas distancias para estar hoy acá y es muy importante, ya que un partido político se fortalece estando cerca de sus afiliados, estando presente en cada rincón de nuestra provincia”, sostuvo.

En ese sentido, González reivindicó la historia del radicalismo chubutense y el papel de la militancia del interior.

“La Unión Cívica Radical tiene una historia enorme en Chubut, una historia construida con esfuerzo, con militancia, con compromiso y sobre todo con hombres y mujeres que muchas veces, desde pequeñas localidades y desde el interior profundo, sostuvieron las banderas del radicalismo, aún en los momentos más difíciles”, expresó.

El pedido a la nueva conducción

De cara a la elección de las nuevas autoridades, González planteó uno de los principales pedidos de su discurso: fortalecer la presencia del partido en el interior provincial.

“Por eso pedimos a las autoridades que sean consagradas hoy, tener el firme compromiso de mirar hacia el interior, y esto es recorrer la provincia, visitar cada localidad, sentarse con nuestros afiliados, escuchar sus preocupaciones y conocer sus necesidades”, afirmó.

El dirigente también extendió el reclamo a quienes actualmente ocupan cargos institucionales en representación del radicalismo.

“Y esto también es un pedido a quienes tienen responsabilidades institucionales en nuestro partido, funcionarios provinciales, diputados, senadores, no esperen a ser invitados a cada uno de los comités de nuestra provincia, visítenlos”, señaló.

Debate y unidad partidaria

González sostuvo además que la jornada representa una oportunidad para discutir las diferencias internas, pero también para encontrar puntos de acuerdo dentro del radicalismo.

“Hoy tenemos la oportunidad de discutir nuestras diferencias, pero también encontrar seguramente puntos en común que nos unan”, manifestó.

En esa línea, llamó a recuperar el debate político desde las propias ideas del partido y a fortalecer su presencia territorial.

“Es una oportunidad para volver a hablar de la sociedad con nuestras propias ideas y con nuestras propias propuestas”, sostuvo.

Finalmente, reivindicó las banderas históricas de la UCR y planteó el desafío de construir un partido con mayor presencia en Chubut.

“Estas banderas siguen tan vigentes como hace 135 años, y para defenderlas necesitamos un partido fuerte, movilizado y presente en todo el territorio”, afirmó.

González cerró su intervención convocando a la militancia a continuar trabajando en conjunto: “Tenemos una enorme tarea por delante, seguir trabajando todos juntos para hacer cada vez más grande a la Unión Cívica Radical de Chubut”.

MA