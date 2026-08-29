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29 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Comenzó en Esquel el plenario de la UCR que definirá la nueva conducción provincial

El radicalismo chubutense se reúne en Esquel para elegir nuevas autoridades, con Merino y Guajardo como candidatos. El 97% de los delegados titulares se acreditó para participar del plenario.
Por Redacción Red43

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La Unión Cívica Radical de Chubut comenzó este sábado en Esquel una jornada clave para definir las autoridades que conducirán al partido durante el período 2026-2028. El encuentro se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural y reúne a dirigentes y delegados de distintas localidades de la provincia.

 

La jornada contempla la elección del nuevo presidente del Comité Provincial, la renovación de la mesa ejecutiva y el plenario de delegados. Además, está prevista la Convención Provincial, que tendrá entre sus temas centrales la posible reforma de la carta orgánica partidaria y la discusión sobre la política de alianzas de cara a las elecciones de 2027.

 

Son 66 los delegados habilitados para participar de la elección de la conducción provincial. La disputa por la presidencia tiene como principales candidatos al intendente de Trelew, Gerardo Merino, y al dirigente de El Maitén, Sergio Guajardo, en una definición que marcará el rumbo interno de la UCR para los próximos años.

 

En paralelo, también se desarrolla el proceso de renovación de la Juventud Radical de Chubut, que elegirá sus autoridades para el período 2026-2028 con representantes de las localidades que cuentan con estructura juvenil.

 

Es de destacar que cerca del 97% de los delegados titulares se acreditaron para participar del encuentro. 

 

La actividad partidaria continuará durante la jornada, con las distintas instancias previstas para definir la nueva conducción radical y comenzar a establecer las posiciones políticas que el partido llevará hacia el escenario electoral de 2027.

 

 

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