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Por Redacción Red43

¿Otro finde largo? Qué puede pasar con el Día del Empleado de Comercio 2026

El 26 de septiembre caerá sábado y todavía no está confirmado si el descanso se trasladará a otra jornada. El antecedente del año pasado abre el interrogante.
Por Redacción Red43

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El Día del Empleado de Comercio volverá a generar expectativas entre los trabajadores del sector este año, pero con una particularidad: en 2026, la fecha establecida para la celebración caerá sábado 26 de septiembre.

 

La situación abre una pregunta concreta: ¿el descanso se mantendrá ese día o será trasladado al lunes siguiente?

 

Por el momento, no existe una confirmación oficial para 2026 sobre un eventual cambio de fecha. La definición deberá surgir de las autoridades gremiales y de las cámaras empresarias que intervienen en la actividad.

 

 

Qué establece el Día del Empleado de Comercio

 

 

La jornada se celebra cada 26 de septiembre y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. No se trata simplemente de una fecha conmemorativa: para quienes están incluidos en el convenio, tiene un régimen especial de descanso.

 

Los empleados alcanzados tienen derecho a no prestar tareas durante esa jornada sin que se les descuente el día. Los comercios, por su parte, pueden decidir abrir, pero esa decisión no implica que puedan obligar a todos sus trabajadores a concurrir.

 

En caso de que un empleado preste tareas durante la jornada, corresponde el pago con el tratamiento previsto para un feriado.

 

 

El antecedente que alimenta la expectativa

 

 

La duda de este año tiene un antecedente cercano. En 2025, cuando la fecha también requirió una definición particular, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar el descanso al lunes 29 de septiembre.

 

Sin embargo, ese antecedente no significa que la misma medida vaya a repetirse automáticamente en 2026.

 

Por ahora, el calendario marca el sábado 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Los trabajadores deberán esperar una comunicación oficial para saber si finalmente habrá una jornada alternativa de descanso.

 

La fecha llega además mientras el sector transita la última parte del acuerdo salarial vigente, que contempla para septiembre un incremento del 1,9%, según lo establecido en la paritaria correspondiente.

 

Así, el interrogante queda planteado: ¿será simplemente un sábado de descanso o los empleados de comercio tendrán nuevamente un día adicional durante la semana? Por ahora, la respuesta todavía no está confirmada.

 

 

 

AMD

 

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