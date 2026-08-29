“Me gustaría que Gerardo Merino sea el próximo presidente”: Terenzi marcó su postura en la interna radical

La senadora nacional Edith Terenzi participó este sábado del plenario de la Unión Cívica Radical en Esquel y se refirió a la interna que enfrenta a Gerardo Merino y Sergio Guajardo por la conducción del partido en Chubut.

Terenzi destacó la convocatoria al encuentro y aseguró que cerca del 97% de los delegados titulares se acreditaron para participar. “La convocatoria fue muy buena y que los radicales están dispuestos a, por lo menos a decir cuáles son sus opiniones y a elegir un nuevo presidente del partido, así que ya ver esta cantidad de gente es empezar una fiesta”, sostuvo.

Sobre la disputa por la conducción, consideró que las candidaturas representan modelos diferentes de partido y expresó su respaldo al intendente de Trelew.

“Yo creo que representamos dos modelos distintos de partido y también las expectativas son absolutamente respetables, las expectativas de Sergio Guajardo, pero me parece que se deben a otro tipo de circunstancias”, señaló.

En ese sentido, explicó que su sector pretende mantener la alianza de gobierno y continuar dentro de Despierta Chubut. “Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo dentro de la alianza, dentro de la alianza de gobierno, de la cual formo parte dentro del Frente Despierta Chubut”.

Terenzi planteó que el objetivo es sostener un proyecto de mediano y largo plazo y que la conducción partidaria acompañe ese rumbo. “Nosotros pretendemos un proyecto a mediano y largo plazo, así lo imaginamos a partir del 2021 y esta es una primera parte de ese proyecto”.

Finalmente, dejó clara su preferencia para la elección de este sábado: “Por eso, por supuesto con todo el respeto por la candidatura del corregionario Sergio Guajardo, porque tengo un gran afecto, pero me gustaría que Gerardo Merino sea el próximo presidente del partido”.

El escenario de 2027

Consultada por las próximas elecciones, Terenzi confirmó que su sector pretende continuar junto al gobernador Ignacio Torres dentro de Despierta Chubut.

“Sí, esa es la idea. La idea es continuar con el proyecto. El proyecto es Despierta Chubut”, afirmó.

La senadora destacó además el carácter transversal de la alianza y señaló que el objetivo es sumar a sectores que compartan una misma mirada sobre el desarrollo provincial.

“El gobernador ha ido haciendo alianzas transversales y hemos ido cooptando o juntándonos o agregando más gente de otros partidos que tiene más o menos el mismo sentido de desarrollo para la provincia, de pelear por los intereses de la provincia”, sostuvo.

En cuanto a las metas electorales, resumió: “Continuar con Nacho a la cabeza, otro periodo más”. También mencionó la continuidad de los intendentes radicales y la intención de conservar la mayoría legislativa.

“Esas son las máximas ambiciones, que es lo que hoy tenemos. Queremos tener más”, afirmó.

Su trabajo en el Senado

Terenzi también repasó parte de su actividad en el Congreso de la Nación, donde preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“Estamos trabajando con leyes importantes. Logré que se hiciera un dictamen favorable para el proyecto de cocidio. Estamos trabajando con trazabilidad de pesca”, explicó.

Además, destacó la media sanción que obtuvo un proyecto vinculado a la pesquisa neonatal para detectar la atrofia muscular espinal y mencionó una iniciativa relacionada con pictogramas y cartas adaptadas para personas neurodivergentes.

El radicalismo a nivel nacional

Por último, la senadora habló sobre la situación de la UCR a nivel nacional y consideró que el partido atraviesa un proceso de reorganización.

“lo veo rearmándose”, afirmó al ser consultada sobre el radicalismo en el Senado.

Terenzi destacó la composición actual de la Cámara alta y el rol de los bloques ubicados en el centro, que pueden resultar determinantes para alcanzar acuerdos.

“Todos los bloques que estamos en el centro, somos en definitiva los que desequilibramos la balanza”, sostuvo.

Según explicó, esta dinámica obliga a generar consensos entre los distintos sectores: “Ese juego político es desgastante, pero genera obligadamente consensos y diálogos”.

En ese escenario, destacó el peso de la UCR en las negociaciones parlamentarias y aseguró que existe un trabajo permanente para alcanzar acuerdos con el oficialismo y los demás bloques.





MA