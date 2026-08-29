Leonel Chiarella en Esquel: “La UCR está de pie y estamos construyendo un proyecto político”

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense y destacó la importancia de fortalecer la presencia del partido en cada provincia.

“Para nosotros es muy importante estar cerca de cada una de las provincias, en mi carácter como presidente del Comité Nacional, y queríamos acompañar este proceso de renovación de autoridades de la provincia de Chubut”, sostuvo.

Chiarella señaló que el radicalismo viene recorriendo distintas provincias y reivindicó la presencia territorial del partido.

“Venimos de Bariloche, de visitar la provincia de Río Negro, venimos trabajando y recorriendo y estando cerca de cada una de las provincias, y creo que es el desafío”, afirmó.

En ese sentido, destacó la estructura territorial de la UCR a nivel nacional y aseguró: “En cada pueblo, en cada ciudad de la República Argentina, hay un comité radical, hay radicales con mucha militancia y con mucha vocación”.

Un proyecto nacional desde la gestión

El dirigente sostuvo que el radicalismo busca construir una alternativa política con proyección nacional y reivindicó el rol de sus gobiernos locales y provinciales.

“La UCR está de pie, está marchando, estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó.

Chiarella explicó que una de las prioridades del Comité Nacional es acompañar a los dirigentes radicales que actualmente tienen responsabilidades de gestión.

“Ese es el objetivo, nosotros venimos trabajando mucho en esto de poder acompañar a nuestros más de 500 intendentes, a nuestros 5 gobernadores, a las provincias en donde formamos parte del gobierno, como en el caso de Chubut, a los jóvenes radicales de la juventud y de la franja morada”, señaló.

Para el presidente de la UCR Nacional, la principal fortaleza del partido está en su experiencia de gestión y en la presencia territorial.

“Y el radicalismo tiene una capacidad instalada muy grande, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y es desde la gestión, es desde el territorio, en donde nosotros podemos demostrarle a cada argentino, a cada vecino de cada localidad, cómo es el radicalismo cuando se gobierna”, sostuvo.

El modelo de Estado que propone la UCR

Chiarella también planteó una posición frente al debate sobre el rol del Estado y cuestionó tanto al kirchnerismo como al actual Gobierno nacional.

“Nosotros queremos que las rutas estén en condiciones porque es lo que corresponde, y porque no queremos que la gente se siga matando. Y eso es lo humano”, afirmó al referirse al estado de las rutas que recorrió durante su viaje hacia Esquel.

El dirigente resumió su posición con una crítica a los dos modelos que, según planteó, marcaron los últimos años: “Entonces, creo que en esta discusión de cuál es el rol que cumple el Estado, si es un Estado presente y bobo y corrupto, como tuvimos durante mucho tiempo, o es un Estado ausente, como el que tenemos hoy, el que el propio presidente viene a plantear que quiere destruir el Estado de adentro, nosotros queremos plantear una opción distinta”.

Según Chiarella, esa alternativa debe demostrarse a través de la gestión concreta en municipios y provincias.

“¿Cuál es esa opción? La que demostramos todos los días los radicales en gestión. Cuando gobernamos un municipio, cuando gobernamos una provincia, cuando somos parte de un gobierno provincial”, sostuvo.

La mirada hacia 2027

Consultado sobre el próximo proceso electoral, Chiarella destacó la tradición del radicalismo en la construcción de acuerdos y coaliciones, aunque evitó adelantar definiciones electorales.

“Venimos de una tradición, el radicalismo, de acuerdos, de coaliciones, y creo que hoy en los municipios, en las provincias, y en el país, y en el mundo, se da esta cuestión de este trabajo de coaliciones en conjunto”, afirmó.

Sin embargo, pidió poner el foco en las propuestas antes que en las candidaturas.

“Hablar hoy, un año antes de las elecciones, es poner el carro adelante del caballo”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el desafío del radicalismo es explicar qué propone para los principales problemas del país.

“Ahora nosotros queremos contarle a los argentinos qué vamos a hacer en infraestructura, cómo vamos a mejorar la seguridad, cómo vamos a mejorar la economía, cómo vamos a sostener el sistema universitario y la educación pública, cómo creemos que la ciencia y la tecnología aplicada al sistema productivo es mucho más potente que destruirlo”, expresó.

Corrupción y eficiencia

Finalmente, Chiarella ubicó a la corrupción entre los principales problemas que debe enfrentar la Argentina y reivindicó la experiencia de gestión del radicalismo.

“Que uno de los principales problemas que tiene nuestro país también es la corrupción. Y que en el país hay que demostrar que cuando no se roba, la plata alcanza para hacer las obras”, afirmó.

El presidente del Comité Nacional sostuvo que ese principio debe ser demostrado desde los gobiernos locales y provinciales y concluyó: “Si no atacamos el problema de la corrupción, muchos de los problemas que tiene la Argentina no van a ser resueltos”.

MA