Taccetta entregó herramientas para la capacitación en instalaciones eléctricas domiciliarias

El intendente Matías Taccetta, junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, y la secretaría de Trabajo del Chubut realizaron la entrega de herramientas destinadas a la capacitación en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, una propuesta que brinda formación y conocimientos para el desarrollo de un oficio con salida laboral.

La capacitación cuenta con certificación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y se desarrolla con el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre.

Durante la entrega, Taccetta destacó la importancia de generar oportunidades de formación para los vecinos y fortalecer estas propuestas que permiten incorporar conocimientos y herramientas para acceder a nuevas alternativas laborales.

“Desde el municipio queremos acompañar a los vecinos que buscan capacitarse, aprender un oficio y encontrar una salida laboral. La formación es una herramienta fundamental para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias. También quiero agradecer especialmente a Martín Piva y a Sandro Holmes por el acompañamiento y el trabajo conjunto para que esta entrega de herramientas pueda llevarse adelante”, indicó el intendente.

Por su parte, Alexis Pantaenius, representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, valoró el acompañamiento del municipio durante el desarrollo de la propuesta.

“El intendente Taccetta nos estuvo acompañando desde el primer momento cuando dictamos el curso, incluso el año pasado. Ahora estamos agradecidos a su gestión por contar con estas herramientas. La última parte de estos cursos cuenta con una parte práctica en viviendas de personas que carecen de recursos para pagar las instalaciones y ahí aparece fuertemente la Municipalidad”, explicó.

Pantaenius también destacó el aporte municipal para sostener la instancia práctica de la capacitación: “La Municipalidad afronta los costos de los materiales. Es un curso de costo alto, pero tiene un beneficio para la sociedad mucho más enorme”.

La incorporación de herramientas permitirá fortalecer las prácticas previstas en el curso y facilitar el acceso de los participantes a equipamiento necesario para completar su formación.

“Tenemos que seguir apostando a este tipo de capacitaciones, porque cada vecino que adquiere un oficio tiene una nueva posibilidad para desarrollarse, conseguir un empleo o generar su propio trabajo. Ese es el camino que queremos fortalecer desde la Municipalidad”, concluyó Taccetta.

AMD