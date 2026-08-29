"Chubut Crece" llegó a Esquel con una jornada recreativa para niños y familias

El Gobierno del Chubut desarrolló en Esquel una nueva jornada del programa de primera infancia "Chubut Crece", con la participación de niños de diferentes barrios de la ciudad junto a sus familias.

La actividad se realizó en el Centro de Acción Familiar Glesni, donde los participantes compartieron una tarde recreativa con juegos, propuestas deportivas y espectáculos. Además, pudieron acceder a la realización de trámites de DNI y diversa documentación mediante la Unidad Móvil del Registro Civil dispuesta por el Ministerio de Gobierno.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aprosoff; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Fabiana Vázquez .

También acompañaron la propuesta integrantes del Servicio de Protección de Derechos de Esquel, personal del CAF Glesni y equipos de las distintas instituciones que participaron de la organización.

Durante la visita, Papaiani felicitó especialmente a todo el personal del CAF Glesni y destacó "la dedicación y el compromiso con los que lograron convertir este espacio en un verdadero Centro de Acción Familiar".

Asimismo, la ministra resaltó que la institución "no solo contiene, acompaña y genera oportunidades para muchos niños, sino que también mantiene sus puertas abiertas a las familias y a las personas mayores, fortaleciendo los vínculos y la participación de toda la comunidad".

La iniciativa se enmarca en el programa "Chubut Crece", mediante el cual el Gobierno Provincial fortalece los espacios destinados a la primera infancia y promueve el acceso integral a derechos, articulando acciones con los municipios y las instituciones de cada localidad.

AMD