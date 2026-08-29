Menna tras la elección de Merino: “El radicalismo está más vivo que nunca”

El vicegobernador de Chubut y expresidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Gustavo Menna, destacó la jornada partidaria realizada este sábado en Esquel y valoró especialmente la participación de delegados y afiliados de distintos puntos de la provincia.

Menna sostuvo que el resultado de la elección que consagró a Gerardo Merino como nuevo presidente de la UCR Chubut reflejó el acompañamiento mayoritario del radicalismo a la actual conducción política provincial.

“Era algo que uno veía en toda la provincia, ese acompañamiento, porque además Gerardo encarna una posición de acompañamiento sin ninguna duda ni ambigüedad al gobierno provincial, a los intendentes de nuestro espacio que gobiernan los respectivos municipios y me parece que esto expresa lo que es el sentir absolutamente mayoritario de los radicales”, afirmó.

El vicegobernador remarcó que la UCR forma parte del Gobierno provincial y destacó la presencia del partido en distintos espacios de gestión.

“Somos gobierno, somos parte de un gobierno, somos el partido que más ministros o equivalentes tiene en el gobierno provincial, tenemos a nuestro cargo muchos municipios, algunos encabezados por un dirigente radical y en otros casos acompañando, como en el caso de Esquel, a nuestros aliados”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que las posiciones internas que no acompañan ese esquema no representan el sentir mayoritario del partido.

“Ese compromiso la gente lo siente como propio y cuando te emergen algunas figuras que tienen posiciones poco claras, que a veces parecen responder a intereses que no son los del partido, reciben este rechazo”, señaló.

Una jornada de alta participación

Menna también puso el foco en la participación que tuvo el plenario realizado en Esquel y destacó el nivel de asistencia alcanzado.

“El resultado fue muy claro, fue una fiesta cívica, una fiesta democrática, hubo un quórum casi perfecto, creo que es un récord histórico, estuvieron presentadas, hubo 65 delegados presentes sobre 68 y fue una fiesta, fue un momento de participación, debate acalorado, como corresponde a un partido político, pero cumpliendo con la ley y con lo que corresponde que es elegir en forma interna las autoridades partidarias en forma periódica”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la convocatoria también permitió mostrar un radicalismo activo y con participación de distintos sectores.

“Creo que el radicalismo está más vivo que nunca, más movilizado, con muchas ganas, con mucha incorporación de jóvenes, y dando estos debates a la luz pública”, expresó.

La Convención y las alianzas electorales

Tras la elección del Comité Provincia, la Convención Provincial continuó con su agenda y avanzó en distintas definiciones partidarias.

Menna explicó que Karina Otero quedó al frente de la Convención y que se aprobaron autorizaciones para que el nuevo Comité Provincia pueda avanzar en alianzas electorales.

“Se han elegido las autoridades, Karina Otero la preside, se aprobaron las autorizaciones al Comité Provincia en su nueva conformación para celebrar alianzas electorales, tanto para las elecciones del 13 de diciembre en Gaiman como para las nacionales, provinciales y municipales del año que viene”, detalló.

Además, mencionó la elección de autoridades de otros órganos partidarios y la renovación de la Juventud Radical de Chubut, que quedó encabezada por Agustina Barletta, de Puerto Madryn.

También destacó la presencia en Esquel del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y del presidente de la Juventud Radical Nacional, Nahuel Breglia.

“Y sobre todo, tuvimos afiliados, simpatizantes de toda la provincia que llenaron acá, quedó colmada la rural, ustedes lo vieron, fue una muestra de movilización”, sostuvo.

Respaldo a Ignacio Torres

Menna ratificó además la continuidad de la alianza política que la UCR mantiene con el gobernador Ignacio Torres y destacó que el radicalismo continuará respaldando la gestión provincial.

“Es una alianza entre partidos políticos, que viene del 2015, el radicalismo, el PRO, que se ha ampliado a otros partidos municipales y provinciales, que está muy fortalecida, y que, bueno, que por supuesto, eso también implica un respaldo al gobierno que integramos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo: “Somos un partido de gobierno, y por supuesto que tanto en lo que fue mi gestión como presidente del comité provincia, como va a ser la de Gerardo Merino ahora, es respaldar ese trabajo del gobernador, de los intendentes y demás”.

El futuro electoral

Consultado sobre su futuro político y el lugar que podría ocupar en una eventual lista electoral el próximo año, Menna evitó adelantar definiciones.

“Esas definiciones se toman a su debido momento. La fórmula, además, es una cuestión que en todos lados, en todo el mundo democrático, el compañero de fórmula lo define el que encabeza la fórmula”, respondió.

Y cerró: “Pero no ese es el debate. El debate, en todo caso, es la propuesta al pueblo de la provincia, no es que esté definido el calendario electoral provincial”.

A.M.D