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29 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Menna destacó el apoyo radical al gobierno de Esquel

El vicegobernador sostuvo que la UCR acompaña al gobierno de Esquel y remarcó que ese compromiso con los gobiernos provincial y municipales expresa, a su entender, el sentir mayoritario del partido.
Por Redacción Red43

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El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, destacó el acompañamiento del radicalismo al gobierno provincial y a los intendentes, y se refirió específicamente a Esquel como uno de los municipios donde el partido acompaña a sus aliados.

 

“Tenemos a nuestro cargo muchos municipios, algunos encabezados por un dirigente radical y en otros casos acompañando, como en el caso de Esquel, a nuestros aliados”, señaló Menna.

 

En ese sentido, sostuvo que ese compromiso “la gente lo siente como propio” y afirmó que el acompañamiento a los gobiernos forma parte de lo que considera el sentir mayoritario de los radicales.

 

Menna también remarcó que el radicalismo es “un partido de gobierno” y que ese rol implica respaldar el trabajo del gobernador y de los intendentes.

 

La definición se da en el marco de la Convención de la UCR celebrada en nuestra ciudad, donde se ratificó la alianza que el radicalismo mantiene con el gobierno provincial y del acompañamiento que, según Menna, el partido sostiene también en aquellos municipios donde participa junto a sus aliados, como es el caso de Esquel.

 

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