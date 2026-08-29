Últimos días para que las secundarias de Chubut se sumen a Escuelas FoCo

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, recuerda que se encuentra en su tramo final la convocatoria para que escuelas secundarias públicas no técnicas de la provincia se incorporen al Programa “Escuelas Secundarias con Formación Complementaria” (Escuelas FoCo).

En esta segunda etapa se incorporarán 20 nuevas escuelas, por lo que las instituciones interesadas cuentan con tiempo hasta el 4 de septiembre de 2026 para presentar su postulación.

Para postularse, las instituciones deberán presentar la documentación solicitada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución ME N° 392 y sus anexos. La presentación deberá incluir una fundamentación sobre la necesidad de ofrecer esta formación, la identificación de los recursos humanos que estarán a cargo de la propuesta —conformando la correspondiente pareja pedagógica—, además de información sobre el espacio físico, los horarios de cursada, el acceso a internet y el equipamiento disponible.

La documentación deberá enviarse digitalmente hasta el 4 de septiembre de 2026 al correo direccionsecundaria@chubut.edu.ar, con copia a la Supervisión Técnica correspondiente.

Una experiencia de éxito en las seis regiones educativas

La primera etapa de Escuelas FoCo se puso en marcha en seis establecimientos, uno por cada región educativa: las Escuelas N° 734 de El Hoyo, N° 750 de Puerto Madryn, N° 705 de Trevelin, N° 712 de Trelew, N° 706 de Río Mayo y N° 718 de Rada Tilly.

En el marco del acto de presentación del programa, realizado en la Casa de Gobierno con la presencia del gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, estas seis instituciones recibieron equipamiento tecnológico y herramientas para fortalecer las condiciones de formación. La entrega incluyó, entre otros recursos, mini PC, monitores, periféricos, router, webcam, televisor LED, multímetro digital, kit de destornilladores e impresora 3D.





Formación para ampliar oportunidades en el mercado laboral

Escuelas FoCo está destinada a estudiantes de 5° y 6° año, a partir de los 16 años, y propone trayectos de formación complementaria orientados al desarrollo y certificación de capacidades específicas vinculadas con la continuidad de estudios y el mundo laboral. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de los estudiantes de la escuela secundaria mediante propuestas que les permitan incorporar conocimientos y herramientas aplicables a distintos ámbitos, fortalecer sus capacidades para desenvolverse en contextos laborales y continuar sus estudios, y acreditar formalmente los aprendizajes adquiridos.

Con la incorporación de estas 20 nuevas instituciones, el programa continuará ampliando su alcance territorial y consolidando una propuesta que apunta a que cada vez más estudiantes de escuelas secundarias públicas no técnicas de la provincia puedan acceder, durante su trayectoria escolar, a instancias de formación complementaria vinculadas con sus intereses y con las demandas del mundo del trabajo.

MA