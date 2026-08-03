Avanza la obra en calle Fleming: iniciarán el movimiento de suelo entre Alvear y Ameghino

La Municipalidad de Esquel comenzará en los próximos días una nueva etapa de la obra de adoquinado sobre calle Fleming. Luego de la firma del contrato, se iniciarán las tareas de movimiento de suelo en el tramo comprendido entre avenida Alvear y Ameghino, paso previo a la colocación del pavimento articulado.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Fonseca, confirmó que la intervención arrancará con la preparación del terreno.

"Se firmó el contrato para que nosotros podamos iniciar el movimiento de suelo en la calle Fleming. Se va a iniciar desde la avenida Alvear hasta Ameghino. También vamos a empezar con el movimiento de suelo en la primera cuadra para que, cuando mejore el tiempo, se pueda iniciar ya la colocación del adoquinado", explicó.

Además, señaló que el municipio ya comenzó con la logística para disponer de los materiales necesarios para la obra.

"Próximamente estamos trasladando ya el material, el adoquinado, como para tenerlo acopiado. Nos lleva un tiempo de traslado porque nos entregan una cierta cantidad de adoquines semanalmente", indicó.

Mejoras en el drenaje

Fonseca explicó que, durante la planificación de los trabajos, detectaron que será necesario realizar algunas modificaciones para mejorar el escurrimiento del agua y evitar inconvenientes como los registrados en el sector durante las últimas lluvias.

"Ahí tuvimos algunos inconvenientes porque los niveles nos están dando muy justos con respecto a la calle Libertad, así que debimos marcar algunas cunetas. Con el movimiento de suelo que vamos a realizar vamos a ir haciendo en forma conjunta el mejoramiento de los escurrimientos para que esto no ocurra y no se haga laguna", sostuvo.

En ese sentido, recordó que días atrás debieron intervenir en la intersección de 9 de Julio y Fleming tras los reclamos de vecinos por la acumulación de agua.

Preparación de la base

El funcionario indicó que el inicio de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

"Si mejora el tiempo, el movimiento de suelo lo podemos empezar en el transcurso de esta semana, porque hay que hacer la excavación para retirar el suelo existente", señaló.

Asimismo, detalló que la intervención demandará una importante renovación de la base de la calle.

"Consideramos que la caja en ese sector debe estar en buenas condiciones, así que tenemos que sacar un promedio de entre 35 y 40 centímetros de material y hacer la renovación con base granular y la compactación para dejar todo en condiciones", concluyó.

MA