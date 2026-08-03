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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La improvisación llega al Melipal con una función donde el público también crea la historia

La propuesta de La Cuática combinará improvisación teatral y música en vivo en una función que se construirá a partir de las anécdotas compartidas por los espectadores.
Por Redacción Red43

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Una nueva propuesta teatral desembarcará en el Centro Cultural Melipal con una premisa tan simple como desafiante: nada está escrito y todo sucede una sola vez. La compañía La Cuática presentará "Noche de Impro", un espectáculo en el que la música, el humor y la participación del público serán los protagonistas de una función única.

 

La obra invita a los asistentes a convertirse en parte del espectáculo. A partir de sus anécdotas y experiencias, los artistas construirán historias en el momento, mientras la música acompañará y transformará cada escena.

 

"Cada nota inspira una escena. Cada escena transforma la música. Nada está preparado. Todo sucede una sola vez", adelantan desde la compañía sobre una propuesta que promete una experiencia diferente en cada presentación.

 

Sobre el escenario estarán Diego J. Recagno, a cargo de la improvisación, y Leila Cherro, quien aportará la musicalización en vivo. 

 

La función se realizará el sábado 8 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal, ubicado en la intersección de avenida Alvear y avenida Fontana.

 

La entrada será a la gorra consciente y, debido a la capacidad de la sala, se solicita realizar una reserva previa al teléfono 2945-334939.

 

La actividad cuenta con el acompañamiento de Cultura Esquel, la Municipalidad de Esquel y el Centro Cultural Melipal.

 

 

 

 

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