Taccetta anunció estudios estructurales y obras en la Escuela N° 7722 de Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció el inicio de gestiones para avanzar con mejoras en la infraestructura de la Escuela N° 7722, luego de los reclamos realizados por estudiantes, familias, docentes y directivos debido al estado edilicio del establecimiento.

“Es un pedido que lleva tiempo, desde hace unos cuantos meses atrás, por parte de los alumnos, de los padres, de los docentes, directivos, y ante ese pedido y reclamo que era entendible por la situación edilicia en la que se encontraba el edificio, nos comunicamos tanto con la Delegación Administrativa de Educación, también con el ministro, y con la gente de infraestructura”, explicó Taccetta.

El jefe comunal detalló que se realizarán dos intervenciones: por un lado, la contratación de un profesional especializado para analizar la estructura del edificio y, por otro, trabajos de mantenimiento vinculados al sellado de las grietas existentes.

“Se ha tomado la decisión de hacer dos trabajos, la contratación de un ingeniero estructuralista, que va a emitir un informe sobre la situación y el trabajo que hay que hacer acá en la escuela, seguramente va a ser un plazo de unos cuantos meses de trabajo, y a su vez una cuestión más estética del sellado de cada una de las grietas que tiene el edificio”, señaló.

Taccetta indicó que la intervención será articulada con Provincia y remarcó que la contratación del estudio estructural estará a cargo del Gobierno provincial. “Es en conjunto con el gobierno provincial, como en todas las escuelas donde estamos trabajando, y los jardines también”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la modalidad de ejecución depende del tipo de obra y los montos involucrados. “En algunos casos, cuando el monto lo permite, lo que hacemos es hacer la obra delegada, en este caso es una obra estructural, la contratación la hace directamente la gente de provincia”, agregó.

El intendente también aseguró que se buscará garantizar la continuidad del ciclo lectivo mientras se desarrollen las tareas. “La idea es que no pierdan días de clase, seguramente va a tener una tarea de contingencia para ubicar a cada uno de los chicos cuando haya que hacer los trabajos dentro de las aulas”, sostuvo.

Respecto al diagnóstico definitivo, Taccetta explicó que primero se deberá contar con el informe técnico para determinar el alcance de la obra. “Está contratado un ingeniero estructuralista para que nos diga cuál es la situación en la cual se encuentra esta institución, este edificio, una vez que sepamos cuáles son las tareas que hay que hacer, si hay que mover el suelo, si hay que hacer nuevos pilotes”, indicó.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la comunidad educativa y las autoridades provinciales. “Es una escuela en la cual venía la solicitud y la preocupación por parte de los directivos, hemos estado en varias oportunidades acá, han estado también los concejales, se ha presentado un proyecto dado la importancia que conlleva hacer una obra de estas características, y por suerte nos han escuchado en provincia”, concluyó.

R.G