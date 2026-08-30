Nadia Larcher llega por primera vez a Esquel con una noche de música y canciones

La cantora catamarqueña Nadia Larcher llegará por primera vez a Esquel para ofrecer una presentación junto al guitarrista Pedro Rossi, en una propuesta que invita a disfrutar de la música desde la cercanía y la escucha.

El encuentro será el domingo 6 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural Melipal. Durante la presentación, Larcher recorrerá canciones de su trabajo “Trinar la Flor” y adelantará parte del repertorio que formará parte de su próximo disco.

La propuesta busca generar una noche diferente, marcada por la intimidad y el encuentro alrededor de la música.

Las entradas tienen un valor general de $20.000 y pueden adquirirse a través de entradaweb.com o en @plexo.patagonia. Los menores abonan entrada a partir de los 6 años.