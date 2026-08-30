°
-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 30 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
30 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nadia Larcher llega por primera vez a Esquel con una noche de música y canciones

La cantora catamarqueña se presentará junto al guitarrista Pedro Rossi en el Centro Cultural Melipal, donde recorrerá canciones de “Trinar la Flor” y adelantará material de su próximo disco.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cantora catamarqueña Nadia Larcher llegará por primera vez a Esquel para ofrecer una presentación junto al guitarrista Pedro Rossi, en una propuesta que invita a disfrutar de la música desde la cercanía y la escucha.

 

El encuentro será el domingo 6 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural Melipal. Durante la presentación, Larcher recorrerá canciones de su trabajo “Trinar la Flor” y adelantará parte del repertorio que formará parte de su próximo disco.

 

 

 

La propuesta busca generar una noche diferente, marcada por la intimidad y el encuentro alrededor de la música.

 

Las entradas tienen un valor general de $20.000 y pueden adquirirse a través de entradaweb.com o en @plexo.patagonia. Los menores abonan entrada a partir de los 6 años.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "El Mugre": la historia del hombre que eligió Esquel como su lugar en el mundo
2
 Septiembre llega con aumentos: qué gastos subirán y cuánto habrá que pagar de más
3
 La Trochita celebra el Día del Niño con una jornada especial para los más pequeños
4
 El Niño se fortalece y el SMN responde la gran pregunta: ¿existe el “Súper Niño”?
5
 Construirán 39 viviendas en Esquel, Trevelin y Cholila
1
 Tormenta de Santa Rosa: mito, historia y su llegada a la cordillera
2
 Chubut suma tecnología del Instituto Fleming para acelerar el diagnóstico de cáncer de mama
3
 Eulalio "Coco" Muñoz se quedó con los 17K del Trail Aniversario de General Roca
4
 Por qué el alerta por tucura sapo en Santa Cruz preocupa a la producción de Chubut
5
 Chubut fortalece la promoción turística de Esquel y la Cordillera con un nuevo FAM Press
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -