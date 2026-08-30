Director Juan Gentilini encabeza la nueva etapa del Coro del IES N° 818 "Marta Sottile"

El Coro del Instituto de Educación Superior N° 818 "Marta Sottile" retomó sus actividades en el marco de una nueva etapa institucional bajo la dirección del músico Juan Gentilini. La iniciativa volvió a ponerse en marcha el pasado sábado 22 de agosto y busca reunir a integrantes de trayectos anteriores como así también a personas que deseen sumarse por primera vez.

El proyecto está orientado a estudiantes del Profesorado de Música y al público en general con la premisa de generar un punto de encuentro y producción artística a través del canto colectivo. Los ensayos se desarrollan semanalmente los días sábados, en el horario de 11:00 a 13:00, en la sede ubicada en la Avenida Perón 1351.

Quienes tengan interés en incorporarse al coro o solicitar mayor información sobre el cursado e inscripciones pueden comunicarse al número telefónico 011 35979925.