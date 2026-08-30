Bomberos Voluntarios acompañaron los festejos por el Día de las Infancias en la Escuela 713

Durante la jornada de hoy, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos participaron de los festejos organizados con motivo del Día de las Infancias. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 713, donde niños y familias compartieron diversas actividades recreativas.

La comisión organizadora hizo público su agradecimiento a los miembros de la fuerza que se hicieron presentes en el lugar: el Mayor Ruminahuel, el Sargento Augusto, el Cabo Primero Painepe y la Bombero Aguerre. Desde la institución destacaron la predisposición de los efectivos para compartir el momento y acercar su labor a la comunidad educativa.

Asimismo, se sumó un reconocimiento especial al señor Agustín Conturso por su acompañamiento durante el desarrollo de la actividad. La jornada concluyó de manera positiva, consolidando un espacio de encuentro entre las instituciones locales y la comunidad.