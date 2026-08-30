Chubut suma tecnología del Instituto Fleming para acelerar el diagnóstico de cáncer de mama

La Secretaría de Salud del Chubut puso en marcha un convenio con el Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires para la lectura e interpretación a distancia de mamografías realizadas en el sistema público. La modalidad ya se encuentra activa en el Hospital Rural de Trevelin y en los próximos días se sumará al Hospital Subzonal de El Maitén.

La iniciativa, en funcionamiento desde el 1° de agosto, se desarrolla en articulación con la Unidad de Mastología del Hospital Zonal de Esquel. El objetivo principal es fortalecer las tareas de prevención y detección temprana del cáncer de mama en las localidades de la Comarca Andina.

El circuito técnico comienza con la toma del estudio en los hospitales locales. Las imágenes digitales y los datos clínicos de la paciente se cargan en la plataforma Visual Médica. A través de este entorno virtual, los médicos especialistas del Instituto Fleming acceden a los estudios, realizan la evaluación e integran los informes en la Historia de Salud Integrada (HSI), permitiendo que los profesionales solicitantes dispongan de los resultados en plazos breves.

En caso de detectarse hallazgos que requieran estudios complementarios o seguimiento de mayor complejidad, el equipo de la Unidad de Mastología del Hospital Zonal de Esquel accede directamente a las imágenes para coordinar la atención médica correspondiente.

EBW