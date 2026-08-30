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30 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad actualiza el estado de las rutas: tramos complicados en la cordillera

Vialidad emitió el reporte de transitabilidad para este domingo 30 de agosto en los principales accesos de la región. Hay un corte en la RP 71, sectores con barro en la RP 12 y riego preventivo con sal en la RN 40. 
Por Redacción Red43

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Las áreas operativas de Vialidad Provincial y Nacional informaron el estado de las rutas para este domingo 30 de agosto en los trayectos que conectan a Esquel con la comarca y los accesos vecinos. Si bien la mayoría de los caminos permanecen transitables con precaución, se registran sectores puntuales con barro, deformaciones y acumulación de humedad por las heladas.

 

La novedad más relevante de la jornada se encuentra en la Ruta Provincial 71, cuyo tramo entre la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces y el inicio del pavimento permanece cortado al tránsito. Por su parte, la Ruta Provincial 12 en el trayecto de Esquel a Gualjaina presenta sectores con barro sobre la calzada, por lo que se pide transitar con cuidado.

 

En lo que respecta a las rutas nacionales, la Ruta Nacional 40 se encuentra transitable con precaución en los tramos El Bolsón - Leleque - Esquel, Esquel - Tecka y Tecka - Gobernador Costa, observándose humedad por riego de sal preventivo ante las heladas leves, baches y deformaciones en algunos sectores. El cruce a Cholila por la Ruta Provincial 71 y el empalme con la RN 40 también exigen precaución.

 

Para la conexión de Esquel a Trevelin por la Ruta Nacional 259, la calzada está húmeda y presenta banquinas inestables con viento en la zona. Continuar desde Trevelin hacia el paso internacional Futaleufú requiere atención por baches y riego con sal. Finalmente, la circulación entre Trevelin y Corcovado por las Rutas Provinciales 17 y 44 se encuentra transitable con precaución, aunque con sectores más pesados por barro a medida que se avanza hacia la zona del lago Guacho y Carrenleufú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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