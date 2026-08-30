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30 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Cómo cuidar al huemul después del fuego: la tarea en el PN Los Alerces

El fuego cambió parte del paisaje del Parque Nacional Los Alerces y afectó los ambientes donde viven numerosas especies nativas. Desde Parques Nacionales continúan los trabajos para proteger estos espacios y favorecer su recuperación.
Por Redacción Red43

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La Dirección de Parques Nacionales continúa desarrollando estrategias para proteger a las especies nativas que habitan sectores afectados por los incendios y acompañar la recuperación de los ambientes dañados.

 

Entre ellas, el huemul ocupa un lugar especial. Durante el último tiempo fueron registrados ejemplares en sectores quemados de las montañas, alejados de las zonas verdes donde habitualmente encuentran alimento.

 

La situación llevó a iniciar acciones para hacer llegar forraje hasta esos lugares de difícil acceso, donde trasladarse implica además una mayor presencia humana en ambientes especialmente sensibles.

 

 

Tecnología para llegar donde es difícil hacerlo

 

 

En conjunto con la empresa Bencher SAS, la Dirección de Parques Nacionales incorporó tecnología de drones para asistir estas tareas. La herramienta permite transportar forraje hacia sectores de alta montaña y, al mismo tiempo, realizar el monitoreo de los ejemplares.

 

La utilización de drones también permite reducir la presencia humana en estos ambientes, una cuestión importante al momento de trabajar con una especie silvestre como el huemul.

 

La propuesta forma parte de una alianza público-privada que busca poner la tecnología al servicio de la conservación y de la recuperación de los ambientes afectados.

 

 

 

 

 

 

 

 

El huemul, frente a un nuevo escenario

 

 

Los incendios modificaron el paisaje y las condiciones de vida de distintas especies dentro del Parque Nacional. En el caso de los huemules registrados en las áreas quemadas, el desafío es poder asistirlos mientras continúan los procesos naturales de recuperación del bosque.

 

Por eso, las tareas no se limitan al monitoreo. La incorporación de alimento en sectores donde los animales tienen dificultades para acceder a sus fuentes habituales busca responder a una situación concreta generada por la transformación del ambiente.

 

Desde la Dirección de Parques Nacionales continúan trabajando en la recuperación de los sectores afectados, con distintas herramientas y estrategias destinadas a proteger la biodiversidad y conservar los ambientes nativos.

 

 

 

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