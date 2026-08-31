Buscan declarar el 9 de octubre como el Día de Concientización Cardiovascular Femenina en Esquel

El Servicio de Cardiología llevó adelante una jornada de formación interna enfocada en la prevención de la cardiopatía durante la menopausia. La actividad estuvo a cargo de la doctora Adriana Torres y contó con la participación de integrantes del equipo de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y personal de enfermería del Primer Nivel de Atención de Esquel.

La iniciativa busca brindar herramientas técnicas a los profesionales que mantienen contacto directo con las familias en los barrios. Entre los contenidos principales se abordó la identificación de signos de alarma, la promoción de hábitos saludables y el trabajo de concientización para que las mujeres acudan a la consulta médica de manera temprana.

Esta instancia formativa forma parte de una iniciativa más amplia que incluye un proyecto de ordenanza presentado por la doctora Torres ante el Concejo Deliberante local. La propuesta busca declarar el 9 de octubre como el Día de Concientización sobre la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer en Esquel, jornada en la que se prevé realizar distintas actividades dirigidas a la comunidad.

El propósito central de la medida es desarrollar acciones articuladas que permitan calcular el riesgo cardiovascular con anticipación, estimando la posibilidad de aplicar esquemas preventivos hasta diez años antes del surgimiento de complicaciones severas.

La necesidad de aplicar este abordaje responde a los indicadores epidemiológicos nacionales, donde las afecciones cardiovasculares representan la causa determinante en uno de cada tres fallecimientos de mujeres, lo que equivale a un deceso cada once minutos en Argentina.

Asimismo, durante la etapa de la menopausia se produce un incremento en la vulnerabilidad cardiovascular producto de las variaciones hormonales y la disminución del efecto protector que generan los estrógenos. A esto se suma que los síntomas en la población femenina suelen diferir de los cuadros tradicionales, manifestándose en ocasiones a través de cansancio extremo, dolores de cabeza matutinos o malestares digestivos, factores que suelen demorar la atención médica adecuada.

EBW