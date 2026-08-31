Caso Manquillán: dictan 6 meses de prisión preventiva para los acusados

El comisario Hugo Melipil brindó detalles sobre los operativos que permitieron esclarecer el violento "hecho de sangre" ocurrido el pasado 19 de agosto en Esquel.

La investigación está a cargo de la División de Investigaciones (DPI) con la colaboración de la Unidad Regional Esquel, y culminó el pasado viernes con la detención formal de los sospechosos.

Según precisó Melipil, se trata de un hecho ocurrido el día 19 de agosto pasadas las 18 horas en lo que es el barrio Matadero donde un vecino con residencia en esa zona resultó atacado por otros masculinos y como consecuencia de ese ataque sufre al menos siete heridas pulso cortante en diferentes sectores del cuerpo y lo lleva al hospital de la ciudad en un estado muy grave.

"Gracias a Dios podemos decir que ha evolucionado favorablemente y ya se encuentra dado de alta", detalló Melipil sobre el estado de la victima.

El jefe policial explicó cómo se reconstruyó la secuencia del ataque: “El pasado día viernes a primera hora del día hemos colaborado de manera activa a través de esta unidad regional con la DPI de la ciudad en lo que fue la detención formal de tres personas de sexo masculino involucradas”. Y agregó: “Esta policía a través de la DPI ha logrado reconstruir toda esa secuencia o trazar toda esa información y determinar de cómo se fueron dando los hechos desde el momento de inicio hasta que la víctima termina en el estado que termina y con todos esos elementos conectados obviamente y la intervención de la Fiscalía de la Ciudad se avanzó en esa tarea de campo y llevó a la detención formal de tres personas de sexo masculino quienes el mismo día viernes fueron sometidos a una audiencia de control de detención junto a una cuarta persona menor de edad y también una persona de sexo femenino".

Las personas implicadas "todas tienen vínculo familiar”, explicó el comisario.

.Sobre la situación judicial de los implicados, Melipil confirmó: “Prisión preventiva para tres de los implicados por seis meses, por ende están alojados en diferentes dependencias policiales de la región, un menor involucrado alojado y algunas medidas para con la femenina que te hacía mención”.

Finalmente, detalló cómo se recolectaron las pruebas: “Este hecho de sangre se fueron captando por ahí no solo datos de cámaras y cuestiones que había en la zona sino que también se fueron dando con testimonios que fueron dando por ahí el protagonismo de cada uno de los indicados en la presunta participación y ahí fueron clarificándose los diferentes roles”.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía, con tres mayores detenidos en distintas dependencias policiales de la región, un menor alojado y medidas judiciales para la mujer involucrada.

SL