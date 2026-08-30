Proponen un retiro de bienestar integral y Astro Yoga en un entorno natural

Durante el fin de semana largo del mes de noviembre se llevará a cabo el retiro "Alquimia del Ser", una propuesta orientada al bienestar integral, la reconexión personal y el equilibrio corporal y emocional. La actividad comenzará el sábado 21 a las 11:00 horas y se extenderá hasta el lunes a las 16:00 horas, desarrollándose en el marco del Parque Nacional Los Alerces, un entorno natural propicio para el descanso y la reflexión.

La experiencia propone un abordaje consciente a través de diversas disciplinas y herramientas de armonización energética. Quienes participen podrán acceder a clases de Yoga y Yogaterapia con enfoques suaves y restaurativos, sesiones de Astro Yoga para conectar con la energía del momento, así como espacios de meditación, pranayama y Reiki. Además, la programación contempla dinámicas grupales, círculos de palabra, rituales y momentos destinados a la integración personal.

El retiro está diseñado tanto para personas con práctica previa como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de disciplinas. Entre los motivos principales para sumarse destacan la búsqueda de un espacio de pausa, el alivio del cansancio físico o emocional y el interés por habitar la cotidianeidad con mayor presencia y conciencia.

Para acompañar el proceso de bienestar, la estadía incluye la totalidad de las comidas bajo un esquema de alimentación consciente, nutritiva y liviana. Con el objetivo de garantizar una atención personalizada y resguardar la dinámica del grupo, los cupos para la actividad son limitados. No obstante, se habilitó la opción de asistir de manera parcial por día para quienes no puedan completar el fin de semana entero.

La facilitación de la propuesta estará a cargo de la maestra, terapeuta y coach Paula Drach Bel. La preventa de lugares se encuentra disponible con opciones de financiación en cuotas. Para obtener más información sobre el programa, tarifas o concretar reservas, las personas interesadas pueden comunicarse por mensaje de WhatsApp al número 2945 413930.