¿Tenés una historia para contar? El Incaa ofrece US$35.000 para filmarla

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió la inscripción para una nueva edición de Historias Breves, el concurso que busca acompañar a directores que dan sus primeros pasos en el cine argentino. En esta edición, el eje estará puesto en el género dramático.

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años, tanto argentinos como extranjeros con residencia permanente en el país. Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que no se requiere experiencia previa en la industria audiovisual.

Los proyectos deberán ser cortometrajes de ficción y podrán abordar diferentes variantes del drama, como historias familiares, románticas, históricas o melodramas. También podrán partir de una obra preexistente, siempre que se respeten las condiciones establecidas en las bases.

Seis proyectos recibirán el premio

El Incaa seleccionará seis proyectos de acuerdo con un orden de mérito. Cada uno recibirá un premio de US$35.000, que será abonado en pesos tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.

El desembolso se realizará en dos etapas: el 80% una vez firmado el contrato y el 20% restante después de la aprobación técnica de la copia final.

Los cortometrajes terminados no podrán superar los 15 minutos de duración, incluyendo títulos y créditos. Además, los seis trabajos seleccionados podrán formar parte de un largometraje y ser presentados por el Incaa en festivales y salas.

Cómo participar

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma Incaa en Línea. Entre los materiales solicitados se encuentran la sinopsis, un guion de hasta 20 páginas, una propuesta estética y narrativa, la motivación del director, un cronograma de producción y el presupuesto del proyecto.

La evaluación tendrá una particularidad: la documentación deberá presentarse sin datos que permitan identificar al director. El objetivo es garantizar un proceso de selección anónimo bajo una modalidad de doble ciego.

La convocatoria comenzó el 21 de agosto y permanecerá abierta hasta las 14 del 25 de septiembre de 2026.

Para quienes tengan una historia escrita, una idea todavía sin filmar o un proyecto que busque llegar a la pantalla, Historias Breves propone una oportunidad para dar el primer paso en la realización de un cortometraje.

AMD