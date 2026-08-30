El Día del Niño llenó de sonrisas la Feria de La Trochita

La convocatoria superó las expectativas y reunió a una gran cantidad de chicos y familias. Los feriantes destacaron especialmente la solidaridad de vecinos de Esquel que colaboraron de manera anónima, además del acompañamiento de Tránsito y el Municipio para hacer posible la jornada.

El esperado festejo por el Día del Niño se vivió en la Feria de La Trochita con una concurrencia que sorprendió a los propios organizadores. Numerosas familias se acercaron para disfrutar de una tarde preparada con mucho trabajo y, sobre todo, con la colaboración de muchas manos.

Ana Salis contó que no imaginaban recibir a tantos chicos. “No pensé que iba a venir tanta cantidad de niños. Fue muy lindo ver la sonrisa de ellos, la alegría de recibir un obsequio”, expresó.

Una parte fundamental del festejo llegó de manera anónima. Vecinos y amigos acercaron regalos, golosinas, alimentos y distintos aportes, mientras otras personas se sumaron simplemente para ayudar a repartir caramelos y colaborar en lo que hiciera falta.

Los feriantes también trabajaron durante los días previos para preparar cada detalle. Hubo chocolatada, tortas, muffins, alfajores, rosquitas y obsequios para los chicos. Salis, incluso, fue quien confeccionó el traje de payaso utilizado durante la celebración.

El agradecimiento se extendió al personal de Tránsito, que acompañó la actividad y realizó el corte necesario para brindar seguridad durante el festejo, y al Municipio de Esquel por su colaboración con la organización.

Verónica González, quien este año participó por primera vez como colaboradora, valoró la experiencia y expresó su deseo de continuar sumándose en próximos festejos. También destacó el cuidado del lugar durante toda la jornada.

Al finalizar, los feriantes dejaron un agradecimiento especial a la comunidad de Esquel. El festejo fue el resultado del trabajo compartido entre quienes lo organizaron, las instituciones que acompañaron y muchas personas que, sin buscar reconocimiento, decidieron colaborar.

Y quizás allí estuvo lo más lindo de la tarde: ver que todo ese esfuerzo se transformó en la alegría y las sonrisas de los chicos.