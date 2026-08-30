Un cadete de la Escuela de Policía permanece internado tras ser agredido

Un ingresante del primer año de la Escuela de Policía del Chubut se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva a raíz de una grave lesión en el hígado provocada por agresiones físicas recibidas en las instalaciones de la institución en Rawson. Las primeras averiguaciones señalan que el ataque habría sido perpetrado en horario nocturno por un grupo compuesto por al menos cuatro estudiantes de un curso superior.

El episodio aconteció a comienzos de agosto, aunque cobró repercusión pública recién en las últimas horas a partir de un mensaje difundido por el padre del joven, quien se desempeña como comisario a cargo de una seccional de la ciudad de Trelew. De acuerdo a lo reconstruido, el cadete ingresó inicialmente al hospital capitalino manifestando malestar general, vómitos y fuertes dolores, sin reportar de forma inmediata el ataque sufrido.

Con el avance de las evaluaciones y estudios complementarios, los profesionales médicos detectaron múltiples traumatismos internos compatibles con agresiones de terceros. Ante la complejidad del cuadro derivado de la lesión hepática, las autoridades determinaron su pase inmediato a cuidados intensivos y la fijación de una consigna policial en el centro de salud para restringir el acceso únicamente a los familiares directos.

Si bien las autoridades pertinentes y los organismos oficiales aún no han emitido comunicados formales respecto a lo ocurrido, trascendió que la investigación iniciada cuenta con sospechosos identificados dentro del alumnado del propio instituto. Las actuaciones continúan con el propósito de precisar la secuencia de los hechos, las responsabilidades individuales y el trasfondo de las agresiones sufridas por el estudiante.