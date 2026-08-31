Lago Baguilt: poda y prevención de caída de arboles

La prevención de incendios también consiste en proteger la infraestructura de nuestras reservas naturales.

En ese marco, personal se trasladó hasta el Área Natural Protegida Lago Baguilt, en Trevelin, donde llevó adelante tareas de volteo y limpieza de ejemplares con peligro de caída en los alrededores de la seccional de guardaparques.

Durante el operativo, se despejó el espacio para asegurar el correcto funcionamiento de los paneles solares que abastecen al destacamento y se acopiaron 40 m³ de ramas, que serán eliminadas de forma segura cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Estas acciones preventivas permiten reducir el riesgo de incendios forestales, preservar la seguridad del personal que trabaja en la reserva y mantener operativos los servicios esenciales en una de las áreas protegidas más emblemáticas de la provincia.

Acciones para mantener intactos los tesoros naturales de nuestra región.

SL