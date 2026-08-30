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Por Redacción Red43

DNI y pasaporte cerca de casa: las fechas del operativo del Registro Civil Móvil para septiembre

El dispositivo recorrerá ocho localidades y sectores barriales de la provincia para facilitar el trámite de DNI y pasaporte. En Trelew y Comodoro se atenderá únicamente con turnos por WhatsApp.
Por Redacción Red43

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Durante todo el mes de septiembre, la Unidad Móvil del Registro Civil desplegará un cronograma de atención en ocho localidades y diversos sectores barriales de la provincia para acercar la realización de trámites de documentación a los vecinos.

 

El dispositivo permitirá tramitar el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, cambios de domicilio y otras gestiones de documentación personal sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales.

 

En las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, los trámites se realizarán exclusivamente con turno previo. Los interesados deberán solicitar su lugar a través del asistente virtual DINO enviando un mensaje de WhatsApp al número 280 460-3466. En tanto, en el resto de las comunas e interior provincial, la atención será por orden de llegada.

 

El itinerario comenzará en Comodoro Rivadavia entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre. La atención se desplegará el viernes 11 en el Club Manantiales Behr de Ciudadela, el sábado 12 en la Vecinal Saavedra (Los Aromos 121) y el domingo 13 en la Vecinal Laprida (Paraguay 605), siempre en el horario de 10 a 17 horas.

 

Posteriormente, la unidad prestará servicio en Trelew los días miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 9 a 15 horas. Las jornadas se concentrarán en la Vecinal Oeste y en la Vecinal 22 de Agosto, esta última funcionará en la Escuela Nº 224 (John Murray Thomas 1366, esquina Cacique Nahuelpan).

 

A partir de la segunda quincena del mes, el camión móvil recorrerá comunas del sudoeste y de la cordillera. El sábado 19 estará en el Gimnasio Comunal de Aldea Beleiro; el domingo 20 en Lago Blanco; y el lunes 21 en la sede del Juzgado de Paz y Registro Civil de Río Mayo.

 

La última semana de septiembre completará el circuito en la zona precordillerana: el lunes 28 se brindará atención en Cushamen; el martes 29 en la avenida Benito Fernández 1666 de Gualjaina; y finalizará el miércoles 30 en la sede de la Comuna Rural de Paso del Sapo, sobre la Ruta Nacional 12.

 

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