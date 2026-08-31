Todas las actividades para conmemorar el Día de la Mujer Originaria en Esquel

La Subsecretaría de Cultura de Esquel presentó el cronograma de actividades bajo la premisa Zomo, Kimün, Memoria Viva, programado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Originaria. Las propuestas se desarrollarán a lo largo de dos jornadas que combinarán saberes tradicionales, expresiones artísticas, muestras fotográficas y presentaciones musicales tanto en el Museo de Culturas Originarias Patagónicas como en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Las actividades comenzarán el sábado 5 de septiembre en la Comunidad Nahuelpan. En las instalaciones del Museo de Culturas Originarias Patagónicas, entre las 10:00 y las 16:00 horas, se llevará a cabo un trafkintun o intercambio, sumado a la presentación de un mural de wizun y el ulkantun a cargo de Etelvina Rojas. Durante el encuentro también se exhibirá la muestra fotográfica colaborativa denominada Newen que nos habita, orientada a repasar la memoria, presencia y legado de las mujeres mapuches, junto con una serie de relatos y la presentación de una placa conmemorativa sobre el Desalojo de 1937.

Durante la noche del mismo sábado, la agenda se trasladará al sector confitería del Centro Cultural Esquel Melipal. A partir de las 20:00 horas se concretará una conversación sobre la Bandera Mapuche-Tehuelche a cargo de Vicente Antieco y Sabina Basilio. La jornada se completará con la inauguración de la muestra fotográfica Migración y ancestralidad, realizada por Gabriel Palacios, con la participación especial de la bailarina Amancay Villanueva Ortega.

El domingo 6 de septiembre las acciones continuarán en el Centro Cultural Esquel Melipal. De 17:30 a 20:00 horas se desarrollará un intercambio de saberes enfocado en el arte textil, del que participarán artesanas de la región, representantes de la zona de Cushamen y talleristas del Programa Pertenecer. De manera simultánea, Paula Lesa, tallerista del Programa TAMFI, encabezará una intervención de bordado comunitario, en un espacio que volverá a contar con la presencia de Etelvina Rojas, relatos y la muestra fotográfica colaborativa.

El cierre de las dos jornadas tendrá lugar a las 20:00 horas en el Melipal con la presentación en concierto de la cantautora popular Nadia Larcher. Para este espectáculo musical, la organización fijó la entrada en un valor de 20.000 pesos, concluyendo así una agenda pensada para poner en valor el conocimiento y el legado cultural de la región.

EBW