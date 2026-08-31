Streaming y broadcast: dictarán un seminario intensivo en Esquel

El sábado 5 de septiembre se realizará en Esquel un seminario intensivo sobre streaming y broadcast, enfocado en los protocolos de transmisión para audio en vivo.

La capacitación estará a cargo de Sebastián Arena y tendrá lugar de 17 a 18.30 en el Teatro La Juntadera, espacio cultural independiente ubicado en la ciudad.

El encuentro está orientado a participantes de nivel medio y avanzado que busquen ampliar sus conocimientos sobre las herramientas y procedimientos utilizados en transmisiones de audio en vivo.

El valor general de la capacitación será de $20.000, mientras que estudiantes del IES 818, ISET 815 y de los Talleres Municipales podrán acceder a un arancel de $15.000.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre. Para participar, será necesario enviar un correo electrónico a .

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, junto con Alberto González y el Teatro La Juntadera.

AMD