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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Streaming y broadcast: dictarán un seminario intensivo en Esquel

La propuesta está destinada a quienes ya cuentan con conocimientos previos y quieran profundizar en herramientas y protocolos vinculados a las transmisiones de audio en vivo.
Por Redacción Red43

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El sábado 5 de septiembre se realizará en Esquel un seminario intensivo sobre streaming y broadcast, enfocado en los protocolos de transmisión para audio en vivo.

 

La capacitación estará a cargo de Sebastián Arena y tendrá lugar de 17 a 18.30 en el Teatro La Juntadera, espacio cultural independiente ubicado en la ciudad.

 

El encuentro está orientado a participantes de nivel medio y avanzado que busquen ampliar sus conocimientos sobre las herramientas y procedimientos utilizados en transmisiones de audio en vivo.

 

El valor general de la capacitación será de $20.000, mientras que estudiantes del IES 818, ISET 815 y de los Talleres Municipales podrán acceder a un arancel de $15.000.

 

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre. Para participar, será necesario enviar un correo electrónico a .

 

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, junto con Alberto González y el Teatro La Juntadera.

 

 

 

 

 

 

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