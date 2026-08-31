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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

28 de Julio tendrá su primera temporada de tulipanes

La propuesta turística del parque "Tulipanes de Tir Halen" abrirá el 15 de septiembre sobre la Ruta 25, buscando consolidar la oferta del valle con actividades gastronómicas y culturales en la zona. 
Por Redacción Red43

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La localidad de 28 de Julio sumará una nueva alternativa turística a partir del próximo 15 de septiembre, fecha en la que inaugurará de manera oficial su primera temporada de tulipanes. El emprendimiento denominado "Tulipanes de Tir Halen" estará ubicado sobre la Ruta Nacional 25, a aproximadamente 16 kilómetros del casco urbano de la comuna.

 

Según detalló la directora de Turismo municipal, Emilia Arriagada, el predio permanecerá abierto al público todos los días en el horario de 10 a 18 horas. Las entradas tendrán un costo general de 35.000 pesos por persona y podrán adquirirse directamente en las instalaciones del campo, en tanto que los menores de 12 años contarán con acceso gratuito.

 

 

 

Está previsto que la floración y apertura del parque se extiendan de forma aproximada hasta la primera semana de octubre. En paralelo a la actividad en el cultivo, el municipio presentará el 13 de septiembre la marca de identidad turística "28 de Julio, inicio del valle", coincidiendo con la realización de la Feria de Productores y Artesanos.

 

La propuesta del campo floral buscará complementarse con el resto de los circuitos y servicios locales, entre los que se destacan las visitas al Museo Histórico Tecnológico, los emprendimientos productivos como Cerezas Puente Colgante y el futuro espacio Casa Amarilla, orientado a brindar servicios gastronómicos, alojamiento, camping y venta de productos regionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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