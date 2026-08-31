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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La tragedia no da tregua en Nepal y obliga a enterrar cuerpos sin identificar

La rápida descomposición de los cuerpos y la falta de espacio en las morgues obligaron a Nepal a tomar una decisión extrema ante la magnitud de la tragedia.
Por Redacción Red43

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Las inundaciones en Nepal dejaron una situación límite para los equipos encargados de recuperar e identificar a las víctimas. Ante la rápida descomposición de los cuerpos y la falta de capacidad en las morgues, comenzaron los entierros de personas que todavía no pudieron ser identificadas.

 

La medida comenzó el domingo en el distrito de Chitwan, donde se prepararon cientos de tumbas en el bosque de Devghat, a unos 200 kilómetros de las zonas de Rasuwa afectadas por el desastre. Allí fueron sepultados cuerpos que ya presentaban un estado de descomposición que dificultaba su reconocimiento.

 

Antes de cada entierro se toman muestras de ADN y se registra información detallada sobre cada cuerpo y su ubicación. De esta manera, si una familia logra identificar posteriormente a un desaparecido mediante registros o pruebas genéticas, los restos podrán ser localizados y exhumados.

 

 

Cientos de cuerpos y morgues desbordadas

La magnitud de la tragedia superó la capacidad disponible para conservar los cuerpos. El depósito de cadáveres del hospital de Bharatpur tiene espacio para unas pocas decenas de personas, por lo que también se utilizaron instalaciones refrigeradas de otros establecimientos.

 

El sábado fueron enterrados 96 cuerpos no identificados en Devghat y estaba previsto sepultar más de un centenar durante el domingo, mientras continuaba la recuperación de víctimas en ríos y sectores cubiertos por escombros.

 

La decisión también tiene una dimensión cultural. En el caso de las víctimas hindúes, el entierro es considerado provisional. Una vez que sus familiares puedan identificarlas formalmente, podrán recuperar los restos para realizar la cremación de acuerdo con sus tradiciones.

 

 

Desastre provocado por el colapso de un glaciar

Las inundaciones se produjeron el miércoles pasado después del colapso de un glaciar en el Himalaya, que desencadenó una crecida repentina y arrasó sectores de Nepal y del Tíbet, en China. El desastre dejó cientos de muertos y miles de personas desaparecidas. Mientras continúan las tareas de búsqueda, también avanzan los trabajos forenses para intentar poner nombre a las víctimas.

 

Nepal recibe además asistencia forense de India para el análisis de las muestras de ADN y mantiene coordinación con China en las tareas de identificación. En Devghat, cada sepultura queda registrada con marcadores y datos precisos de ubicación. El objetivo es que, aunque los cuerpos deban ser enterrados ahora, la posibilidad de devolverles su identidad a las familias no se pierda.

 

 

O.P.

 

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