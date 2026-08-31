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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Cerro Perito Moreno prepara una larga primavera con nieve y descuentos: ¿Cuánto sale esquiar en El Bolsón?

La temporada se extiende hacia la primavera con buenas condiciones de nieve y nuevas propuestas para quienes quieran aprovechar la montaña durante septiembre y octubre.
Por Redacción Red43

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La temporada de nieve continúa con buenas condiciones en el Cerro Perito Moreno, que mantiene todos sus medios de elevación y pistas plenamente operativos. La intención de Laderas es extender la actividad hasta el fin de semana largo del 12 de octubre, mientras los pronósticos anticipan nuevas nevadas para las próximas semanas.

 

En la antesala de la primavera, también anunciaron una serie de descuentos para facilitar el acceso a la montaña, tanto para quienes viven en la Comarca Andina como para residentes de provincias cercanas.

 

Descuentos para residentes

Los beneficios tienen aplicación inmediata y contemplan:

 

  • 25% de descuento en tarifas de media y baja temporada para residentes de la Comarca Andina.
  • 20% de descuento en las mismas categorías para residentes de Río Negro, Chubut y Neuquén.

 

Además, durante todo septiembre se mantendrán los valores de temporada baja, una medida que busca sostener una alternativa accesible para quienes quieran aprovechar la nieve durante el mes. Desde septiembre y hasta el cierre de la temporada en octubre, el pase diario para mayores adquirido dentro de un paquete promocional de cinco días tendrá como referencia $71.620 por jornada.

 

Opciones para quienes recién empiezan

El centro de ski también ofrece una propuesta pensada para quienes quieren dar sus primeros pasos en la nieve.

 

La Experiencia Principiantes, bajo el esquema 5x3, contempla los primeros dos días de aprendizaje bonificados, con equipos y uso del medio habilitado en la base. Durante los tres días siguientes, las prácticas se trasladan a la parte superior de la montaña, con acceso ilimitado a los medios de elevación.

 

 

El programa tiene un valor de $685.550 por persona en temporada baja e incluye pases, equipos y clases grupales.

 

Clínicas para perfeccionar la técnica

Para esquiadores intermedios y avanzados, Laderas mantiene las Clínicas de Ski & Snow, que se realizan los sábados y domingos de 10 a 13 hs.

 

Las alternativas disponibles son:

 

  • Solo clínica: $200.000.
  • Clínica más pase de fin de semana: $290.000.
  • Clínica, pases y equipos: $370.000.

 

Con el avance hacia la primavera, el Cerro Perito Moreno apuesta a prolongar la temporada y aprovechar las condiciones actuales de nieve. El centro se encuentra a 25 kilómetros de El Bolsón y proyecta continuar con sus actividades hasta octubre.

 

Más información en Laderas Cerro Perito Moreno

 

 

O.P.

 

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