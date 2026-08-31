Esquel tuvo el registro de alcoholemia más alto de la provincia

Provincia controló más de 7.000 vehículos y retiró de la vía pública a 45 conductores durante el fin de semana.

Se retuvieron 14 rodados y se labraron 155 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. El registro de alcoholemias más elevado fue en la ciudad de Esquel con 2,46 g/l.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante durante el fin de semana un amplio despliegue de operativos de fiscalización y prevención vial en rutas, ciudades y accesos de distintos puntos de la provincia. Las tareas estuvieron orientadas a fortalecer la seguridad en la circulación y prevenir incidentes, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que afectan a gran parte del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.663 vehículos, realizó 4.157 test de alcoholemia y retiró a 45 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.809 vehículos, se realizaron 1.732 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 38 infracciones y se retuvieron 2 rodados.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.041 vehículos, se realizaron 804 test de alcoholemia, hubo 3 casos positivos, se labraron 19 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew y Gaiman

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 593 vehículos, se efectuaron 489 test de alcoholemia en los que se detectaron a 15 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 19 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En la localidad de Gaiman se registró un resultado positivo en un test de alcoholemia, por lo que se labró el correspondiente acta de infracción, conforme a la normativa vigente.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 367 vehículos en circulación, se realizaron 32 test de alcoholemia y se detectaron a 3 conductores alcoholizados, se labraron 15 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 8 vehículos.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.873 vehículos, se realizaron 713 test de alcoholemia, se detectó a 16 conductores en estado de ebriedad, se labraron 43 infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 93 vehículos en circulación y se realizaron 52 test de alcoholemia sin registrarse ningún tipo de infracción.

Camarones

En Camarones se controlaron 71 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y se elaboraron 2 infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 725 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 269 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se labraron 15 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico , Atilio Viglione y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 160 vehículos y se labraron 2 infracciones, en tanto que en Paso de Indios, se controlaron 30 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 180 vehículos en circulación y se labró un acta de infracción.

En Río Pico, se controlaron 234 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. A su vez en Atilio Viglione se controlaron 8 vehículos en circulación.

Finalmente en Tecka, se controlaron 478 rodados y se efectuaron 65 test de alcoholemia sin registrar positivos.