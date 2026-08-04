Con amplio consenso gremial, Chubut firmó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para Salud Pública

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó este martes el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de Salud Pública junto a representantes de los gremios ATSA, SISAP, UPCN y AGREMEDCh. El acuerdo consolida en un único instrumento todas las modificaciones consensuadas entre el Gobierno Provincial y las organizaciones sindicales desde 2018, brindando mayor claridad y previsibilidad al régimen laboral del sistema público de salud.

La norma alcanza a más de 7.200 trabajadores de toda la provincia e incorpora aspectos vinculados con la Carrera Sanitaria, la estructura salarial, la ruralidad y la dispersión territorial, la investigación, las licencias y la gobernanza del sistema, entre otros puntos acordados en las negociaciones paritarias celebradas con los diferentes gremios del sector.

Durante el acto, desarrollado este martes en la Casa de Gobierno en Rawson, estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Economía, Gustavo Paz; el secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; y el subsecretario de Salud Pública, Sergio Bartels.

El acta fue suscripta además por los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el Sindicato de Salud Pública (SISAP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Gremial Médica del Chubut (AGREMEDCh).

Marco de respeto y diálogo

Durante el encuentro con los representantes sindicales, Torres destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y los trabajadores de la salud “en un contexto con muchas limitaciones presupuestarias, producto de una recesión que impacta en las arcas provinciales”.

En ese sentido, sostuvo que “es fundamental tener la inteligencia y la capacidad de construir consensos para seguir mejorando la prestación sanitaria y garantizar las mejores condiciones posibles para quienes todos los días sostienen el sistema de salud”.

El mandatario señaló que “el enorme desafío que tenemos por delante es trabajar en conjunto, fijando prioridades y hablando con claridad, sabiendo que de este lado van a tener un gobernador que va a seguir trabajando para generar las mejores condiciones posibles”.

Respecto del convenio, Torres afirmó que “es una discusión que durante muchísimos años se fue dilatando y postergando. Hoy estamos dando un paso muy importante para todos los trabajadores de la salud, pero esto tiene que ser el comienzo de una agenda de trabajo que involucre a los trabajadores, al Ejecutivo y también a los municipios”.

“Este es el primer paso para una agenda de diálogo y convivencia”, expresó el titular del Ejecutivo, quien además destacó “la madurez dirigencial demostrada por todos los sectores”. Y agregó: “Tenemos que sostener un marco de discusión sincera, sin comprometer el futuro de la provincia y aprendiendo de los errores del pasado para no volver a repetirlos”.

Previsibilidad y reconocimiento

Por su parte, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, explicó que “desde 2024 hasta la actualidad se incorporaron trece modificaciones al convenio, producto de un trabajo conjunto que hoy se presenta en un texto ordenado”.

Asimismo, destacó “la decisión política del gobernador Ignacio Torres para que este proceso pudiera concretarse” y sostuvo que “este convenio aporta previsibilidad y representa un acto de justicia para quienes sostienen el sistema de salud con compromiso y vocación todos los días”.

Además, señaló que “se trata de un logro alcanzado a partir del diálogo y del trabajo articulado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, garantizando derechos para los trabajadores y fortaleciendo la calidad de la atención sanitaria que reciben todos los chubutenses”.

Reafirmación de los derechos laborales

A su turno, el secretario general de UPCN Chubut, Christian Salazar, destacó “el camino del diálogo que permitió construir un texto único como una herramienta para que los trabajadores conozcan con claridad sus derechos y obligaciones”.

El dirigente remarcó además que “este documento también reconoce el trabajo de quienes impulsaron originalmente este convenio y reafirma que los derechos laborales deben sostenerse y fortalecerse”.

Por su parte, el secretario adjunto del SISAP, Carlos Sepúlveda, sostuvo que “este convenio marca un antes y un después”. En ese sentido, destacó que “mientras a nivel nacional se cuestionan los convenios colectivos de trabajo, en Chubut existe una decisión política de sostenerlos y respetar los acuerdos alcanzados”.

Asimismo, consideró que “es un mensaje político muy importante porque en la provincia no se está despidiendo trabajadores, sino fortaleciendo un compromiso con quienes integran el sistema de salud y con sus organizaciones representativas”.

Principales reformas

El nuevo Convenio Colectivo incorpora modificaciones vinculadas a la estructura salarial y los adicionales por antigüedad, turnos rotativos, responsabilidad jerárquica, tareas en terreno, polifunción rural, función móvil, dedicación funcional, zona desfavorable, ubicación, servicio esencial, profesional rural, primer nivel de atención, responsabilidad profesional, necesidades críticas y tareas insalubres y/o riesgosas, entre otros conceptos.

Dentro de estas reformas se destacan tres ejes centrales: el reconocimiento de la ruralidad y la dispersión territorial para compensar la prestación de servicios en zonas alejadas; herramientas destinadas a favorecer la radicación y permanencia de profesionales en especialidades críticas; y el fortalecimiento de la docencia y la investigación mediante la institucionalización de los comités específicos en los hospitales zonales y en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, con los correspondientes adicionales para sus autoridades.

En materia de derechos laborales, incorpora modificaciones vinculadas a las licencias por maternidad y persona gestante, paternidad (que pasa a ser de veinte días hábiles), adopción, visitas de vinculación con fines adoptivos, formación, capacitación y exámenes, además de reforzar las condiciones de higiene, seguridad y medicina laboral en el ámbito hospitalario.

Finalmente, el texto incorpora formalmente a la Asociación Gremial Médica del Chubut (AGREMEDCh) como entidad signataria del convenio, a partir de la reforma de 2026, y establece el régimen de quórum, mayorías e integración de las mesas de la paritaria convencional.

R.G