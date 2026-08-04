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Lluvias, neviscas y calzadas mojadas: piden extremar la precaución en las rutas de Chubut

El último parte del Plan Invernal informó el estado de circulación en la Ruta 40 y la Ruta 259.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional actualizó este martes por la tarde el estado de las rutas nacionales en la zona cordillerana de Chubut e informó que las lluvias, las neviscas y el barro continúan condicionando la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 259.

 

En el tramo de la Ruta 40 que une Tecka con Gobernador Costa, la calzada se encuentra húmeda por riego con sal, mientras que las banquinas permanecen húmedas y con barro. Además, se registran lloviznas aisladas y viento. En el sector, equipos de Vialidad Nacional realizan recorridos preventivos y se recomienda transitar con precaución.

 

En tanto, sobre el acceso a Esquel y el aeropuerto, la Ruta 40 presenta calzada mojada por lluvia, con acumulación de agua en algunos sectores. Las banquinas tienen barro y agua, se registran lloviznas y neviscas en distintos puntos del recorrido, por lo que también se solicita extremar las precauciones al volante.

 

Por su parte, en la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, el organismo informó que la calzada permanece mojada por lluvia y con agua en algunos sectores. Las banquinas presentan barro y acumulación de agua, mientras que persisten las lloviznas, el viento y la presencia de animales sueltos. Personal de Vialidad Nacional realiza recorridos preventivos en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal.

 

Desde el organismo recordaron que, antes de emprender un viaje, es importante consultar el estado actualizado de las rutas y circular con precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos.

 

 

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