"Ya van cuatro meses que no tenemos noticias de los sueldos"

Los trabajadores del casino de Esquel continúan sin novedades sobre el pago de sus salarios y aseguran que la causa judicial no registra avances. Mientras esperan una definición, mantienen distintas iniciativas para afrontar la situación económica.

Mario Muñoz señaló que, pese a la incertidumbre, el grupo permanece unido. "Estamos todos juntos realizando distintas tareas, una de ellas es el mate bingo. Básicamente seguimos todos los compañeros juntos en esta situación", expresó.

En ese sentido, explicó que las expectativas estaban puestas en una rápida resolución de la Justicia debido al carácter alimentario de los salarios. Sin embargo, afirmó: "Estamos esperando respuestas de parte de la justicia, la verdad que en ese sentido nos sentimos un poco estancados. Por ahí teníamos la idea de que la justicia ordinaria podría resolver más o menos rápido el tema del reclamo de los sueldos, porque recordemos que los sueldos son de carácter alimentario, entonces esto se tendría que haber resuelto ya hace tiempo".

Muñoz remarcó que la falta de respuestas se prolonga desde hace casi cuatro meses y sostuvo: "Ya van cuatro meses que no tenemos noticia de los sueldos, no tenemos noticia de la empresa y ni siquiera tenemos noticia de los sueldos, imagínate de las indemnizaciones, va para largo".

Además del conflicto laboral, el trabajador se refirió a las consecuencias que el cierre del casino tiene para el sector donde se encuentra el edificio. "Esta esquina quedó prácticamente desierta, ya no hay movimiento para nada. Incluso seguimos hablando con los chicos del kiosco que está acá enfrente y también las ventas han bajado un montón, esta esquina es una lástima que haya quedado tan desierto, es una pena", manifestó.

Por último, advirtió que la falta de actividad también afecta la imagen de Esquel para quienes ingresan a la ciudad. "Es lo primero que ves al ingresar a la ciudad, ves un casino totalmente en desuso, una parada de taxi desierta y lamentablemente es una imagen fea que se ve al entrar a la ciudad. Así no le conviene a nadie", concluyó.

R.G