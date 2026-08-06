Finalizó el concurso de ingreso en la Fiscalía Esquel

Con la culminación de un exhaustivo proceso de evaluación, la Fiscalía dio por cerrado el concurso público para el ingreso de nuevo personal. Tras las diferentes etapas de examen, se definió la designación de una postulante para ocupar el cargo disponible y se dejó establecida una lista de mérito que mantendrá su validez por los próximos dos años.

Para llegar a la nómina final, la mesa examinadora evaluó a los aspirantes de manera global a través de tres instancias clave:

Examen escrito: Evaluación de competencias conceptuales y de redacción.

Examen oral: Indagación sobre conocimientos técnicos e idoneidad para el cargo.

Evaluación de perfil: Análisis del informe y devolución a cargo Recursos Humanos.

El tribunal evaluador estuvo presidido por la fiscal jefa María Bottini, e integrado por Inés Vasallo y Luis Laicona. Asimismo, el desarrollo de las pruebas contó con la presencia de veedores institucionales y gremiales para garantizar la transparencia del proceso: el fiscal Martín Robertson, el procurador de fiscalía Carlos Cavallo y el Dr. Fernando Cárcamo, este último en representación del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH).

Validez y alcance de la lista de mérito

La lista de mérito resultante del concurso tendrá una vigencia de dos años. Durante este período, la nómina no solo podrá ser utilizada para cubrir futuras vacantes en la propia Fiscalía de Esquel, sino que también estará a disposición de otras dependencias del Poder Judicial que requieran incorporar personal.